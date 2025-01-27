Шпигун РФ, який збирав таємну інформацію в Харкові, сяде на 10 років

Вирок отримав 56-річний громадянин РФ, який працював в одній з банківських установ Харкова. Слідство довело, що чоловік збирав таємну інформацію про місця зберігання в обласному центрі важливої документації технічного характеру.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, чоловік використовував свою роботу для прикриття протиправної діяльності та забезпечення легальності перебування на території України.

«У ході судового слідства встановлено, що інформація потрібна була ворогу для нанесення ракетно-бомбових ударів по місцях зберігання секретної документації на території Харкова та її знищення чи пошкодження. У такий спосіб держава-агресорка прагнула, щоб Україна не могла відновлювати свої промислові та інфраструктурні спроможності, які постраждали від російської агресії», – зазначили в СБУ.

Крім цього, фігурант збирав та передавав представникам РФ дані про місця дислокації українських захисників та військової техніки. Цю інформацію повідомляв росіянам через месенджер, розповіли правоохоронці.

Чоловіка затримали у нього вдома у липні торік. Його визнали винним за такими статтями ККУ: ч. 1 ст. 114 ( шпигунство), ч.3 ст. 114-2, ч. 2 ст. 28 ч.3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Суд призначив йому 10 років тюрми з частковою конфіскацією особистого майна.