Адвокат просив виправдати окупанта, який наказав розстріляти авто у Харкові

Апеляційний суд поставив крапку у справі окупанта, який 24 лютого 2022 року наказав стріляти по авто з цивільними на в’їзді до Харкова.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про заступника командира з військово-політичної роботи 25-ої окремої мотострілецької бригади західного військового округу ЗС РФ. Встановлено, що спільно з іншими російськими військовими він прибув до Бєлгородської області, де отримав інформацію про підготовку повномасштабного військового вторгнення до України. Перед 24 лютого 2022 року фігуранта призначили командиром батальйонно-тактичної групи (БТГр).

Після вторгнення на територію України окупанти прибули до кільцевої дороги Харкова, додали правоохоронці.

«Вранці 24 лютого цивільним особам, які їхали на автівках цією дорогою, військові зс рф наказали розвернутися та залишити вказане місце. Люди почали висловлювати своє невдоволення та просили надати їм можливість проїхати цим шляхом для виїзду у безпечну місцевість. Проте російський командир надав наказ прицільно стріляти по автомобілях з цивільними», – зазначили в прокуратурі.

Зазначається, що дівчина побігла до своєї машини та побачила російського солдата, який допомогав їй. Він з пораненням повз по землі. Вона посадила його в автівку, рятуючи власне та його життя. Також серед поранених були 48-річний чоловік та 61-річна жінка, по автомобілях яких також стріляли військові РФ за наказом командира.

30 квітня 2024 року Київський районний суд Харкова визнав російського командира винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ), та призначив йому довічне.

Однак, адвокат фігуранта не погодився із рішенням та подав апеляцію, в якій просив виправдати російського командира.

Апеляційний суд скаргу захисника залишила без задоволення, вирок суду першої інстанції — без змін.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомляли ім’я засудженого – це Євгеній Зеленов.