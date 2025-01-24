Адвокат просил оправдать оккупанта, приказавшего стрелять по авто в Харькове
Апелляционный суд поставил точку в деле оккупанта, который 24 февраля 2022 года приказал стрелять по автомобилю с гражданскими на въезде в Харьков.
По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о заместителе командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады западного военного округа ВС РФ. Установлено, что совместно с другими российскими военными он прибыл в Белгородскую область, где получил информацию о подготовке полномасштабного военного вторжения в Украину. Перед 24 февраля 2022 года фигуранта назначили командиром батальонно-тактической группы (БТГр).
После вторжения на территорию Украины оккупанты прибыли к кольцевой дороге Харькова, добавили правоохранители.
«Утром 24 февраля гражданским, которые ехали на автомобилях этой дорогой, военные из России приказали развернуться и оставить указанное место. Люди начали выражать свое недовольство и просили предоставить им возможность проехать по этому пути для выезда в безопасную местность. Однако российский командир приказал прицельно стрелять по автомобилям с гражданскими», — отметили в прокуратуре.
Отмечается, что девушка побежала к своей машине и увидела помогавшего ей российского солдата. Он с ранением полз по земле. Она посадила его в автомобиль, спасая собственную и его жизни. Среди раненых были 48-летний мужчина и 61-летняя женщина, по автомобилям которых также стреляли военные РФ по приказу командира.
30 апреля 2024 года Киевский районный суд Харькова признал российского командира виновным в нарушении законов и обычаев войны, объединённом с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ), и назначил ему пожизненное.
Однако адвокат фигуранта не согласился с решением и подал апелляцию, в которой просил оправдать российского командира.
Апелляционный суд жалобу защитника оставила без удовлетворения, приговор суда первой инстанции без изменений.
Напомним, ранее в СБУ сообщали имя осужденного – это Евгений Зеленов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аппеляция, командир, оккупант, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 12:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Апелляционный суд поставил точку в деле оккупанта, который 24 февраля 2022 года приказал стрелять по автомобилю с гражданскими на въезде в Харьков.".