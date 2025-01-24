Live
  • Пт 24.01.2025
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Адвокат просил оправдать оккупанта, приказавшего стрелять по авто в Харькове

Общество 12:18   24.01.2025
Виктория Яковенко
Адвокат просил оправдать оккупанта, приказавшего стрелять по авто в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

Апелляционный суд поставил точку в деле оккупанта, который 24 февраля 2022 года приказал стрелять по автомобилю с гражданскими на въезде в Харьков.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о заместителе командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады западного военного округа ВС РФ. Установлено, что совместно с другими российскими военными он прибыл в Белгородскую область, где получил информацию о подготовке полномасштабного военного вторжения в Украину. Перед 24 февраля 2022 года фигуранта назначили командиром батальонно-тактической группы (БТГр).

После вторжения на территорию Украины оккупанты прибыли к кольцевой дороге Харькова, добавили правоохранители.

«Утром 24 февраля гражданским, которые ехали на автомобилях этой дорогой, военные из России приказали развернуться и оставить указанное место. Люди начали выражать свое недовольство и просили предоставить им возможность проехать по этому пути для выезда в безопасную местность. Однако российский командир приказал прицельно стрелять по автомобилям с гражданскими», — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что девушка побежала к своей машине и увидела помогавшего ей российского солдата. Он с ранением полз по земле. Она посадила его в автомобиль, спасая собственную и его жизни. Среди раненых были 48-летний мужчина и 61-летняя женщина, по автомобилям которых также стреляли военные РФ по приказу командира.

30 апреля 2024 года Киевский районный суд Харькова признал российского командира виновным в нарушении законов и обычаев войны, объединённом с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ), и назначил ему пожизненное.

Однако адвокат фигуранта не согласился с решением и подал апелляцию, в которой просил оправдать российского командира.

Апелляционный суд жалобу защитника оставила без удовлетворения, приговор суда первой инстанции без изменений.

Напомним, ранее в СБУ сообщали имя осужденного – это Евгений Зеленов.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ДТП на трассе Киев-Харьков: вероятно, погибла известная блогер (фото, видео)
ДТП на трассе Киев-Харьков: вероятно, погибла известная блогер (фото, видео)
24.01.2025, 13:03
Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина
Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина
24.01.2025, 10:20
Новости Харькова — главное за 24 января: опасная погода, в ДТП погибла блогер
Новости Харькова — главное за 24 января: опасная погода, в ДТП погибла блогер
24.01.2025, 15:33
Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности
Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности
24.01.2025, 13:43
Адвокат просил оправдать оккупанта, приказавшего стрелять по авто в Харькове
Адвокат просил оправдать оккупанта, приказавшего стрелять по авто в Харькове
24.01.2025, 12:18
Провал обороны Харьковщины: Галушкин говорит, что готов воевать как солдат
Провал обороны Харьковщины: Галушкин говорит, что готов воевать как солдат
24.01.2025, 15:59

Новости по теме:

18:18
На Харьковщине фермерша захватила и не возделывала 400 га ценой 100 млн грн
16:50
Поселкового голову-предателя Харьковщины не выпустили под залог — Прокуратура
18:05
Медведчука оставили под круглосуточным домашним арестом
16:28
«Дело Василия Стуса»: апелляционный суд отменил решение первой инстанции

Вы читали новость: «Адвокат просил оправдать оккупанта, приказавшего стрелять по авто в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 12:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Апелляционный суд поставил точку в деле оккупанта, который 24 февраля 2022 года приказал стрелять по автомобилю с гражданскими на въезде в Харьков.".