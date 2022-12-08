Приказал расстреливать на въезде в Харьков. СБУ установила личность рашиста

СБУ идентифицировала главаря рашистов, который 24 февраля отдал приказ стрелять по гражданским авто на въезде в Харьков.

Личность российского захватчика, который в начале полномасштабного вторжения отдал приказ стрелять по пытавшимся уехать из Харьковщины украинцам, установили.

Военным преступником оказался заместитель командира по военно-политической работе 25-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа рф подполковник Евгений Зеленов.

24 февраля он командовал одной из российских батальонно-тактических групп, ведущей активные боевые действия с подразделениями Сил обороны на восточном направлении. Его оккупационная группировка приблизилась к Харьковской кольцевой дороге со стороны поселка Липцы и заблокировала въезд в областной центр.

Местные жители, ехавшие из приграничных населенных пунктов региона, требовали разблокировать движение и против оккупантам. За это командир рашистов приказал подчиненным открыть огонь на поражение по автомобилям, в которых находились гражданские граждане.

В результате преступления один человек погиб, по меньшей мере двое получили тяжелые ранения.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливают его местонахождение, чтобы привлечь к ответственности за преступления против Украины.