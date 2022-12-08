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Коллаборантка из Харьковщины пыталась сбежать в ЕС: ее задержала СБУ в Киеве

Общество 09:41   08.12.2022
Оксана Горун
Коллаборантка из Харьковщины пыталась сбежать в ЕС: ее задержала СБУ в Киеве

Не в «русский мир», а на «загнивающий Запад» пыталась сбежать бывшая глава Купянской РГА, которая сотрудничала с оккупантами.

«В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержана бывшая глава Купянской РГА, которая во время оккупации района поддержала захватчиков. За это враг назначил ее в ряды руководящего состава местного оккупационного органа. Там она была «заместителем руководителя» Куриловской громады», — сообщила пресс-служба СБУ.

Коллаборантка из Купянска бежала в ЕС 2

В СБУ отметили, что, работая на захватчиков, женщина выполняла их указания и привлекала местных жителей «к действиям в пользу страны-агрессора».  Также она участвовала в подготовке псевдореферендума, который планировали провести на захваченных территориях Харьковской области.

«После освобождения региона коллаборантка сбежала в столицу, где пыталась оформить документы как переселенка с востока Украины, и после этого уехать в Евросоюз. Однако ей это не удалось. Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали», — сообщили в Службе безопасности.

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    • Женщине сообщили о подозрении в коллаборационизме и отправили под стражу.

    В прокуратуре уточнили, что задержанная 25 октября 2020 года стала депутатом Купянского райсовета, а до этого была главой Купянской РГА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 09:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не в «русский мир», а на «загнивающий Запад» пыталась сбежать бывшая глава Купянской РГА, которая сотрудничала с оккупантами".