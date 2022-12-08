Коллаборантка из Харьковщины пыталась сбежать в ЕС: ее задержала СБУ в Киеве
Не в «русский мир», а на «загнивающий Запад» пыталась сбежать бывшая глава Купянской РГА, которая сотрудничала с оккупантами.
«В результате следственно-оперативных действий в Киеве задержана бывшая глава Купянской РГА, которая во время оккупации района поддержала захватчиков. За это враг назначил ее в ряды руководящего состава местного оккупационного органа. Там она была «заместителем руководителя» Куриловской громады», — сообщила пресс-служба СБУ.
В СБУ отметили, что, работая на захватчиков, женщина выполняла их указания и привлекала местных жителей «к действиям в пользу страны-агрессора». Также она участвовала в подготовке псевдореферендума, который планировали провести на захваченных территориях Харьковской области.
«После освобождения региона коллаборантка сбежала в столицу, где пыталась оформить документы как переселенка с востока Украины, и после этого уехать в Евросоюз. Однако ей это не удалось. Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали», — сообщили в Службе безопасности.
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Женщине сообщили о подозрении в коллаборационизме и отправили под стражу.
В прокуратуре уточнили, что задержанная 25 октября 2020 года стала депутатом Купянского райсовета, а до этого была главой Купянской РГА.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 09:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не в «русский мир», а на «загнивающий Запад» пыталась сбежать бывшая глава Купянской РГА, которая сотрудничала с оккупантами".