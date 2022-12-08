Колаборантка з Харківщини намагалася втекти до ЄС: її затримала СБУ в Києві
Не в “русский мир”, а на “загнивающий Запад” намагалася втекти колишня голова Куп’янської РДА, яка співпрацювала з окупантами.
“Внаслідок слідчо-оперативних дій у Києві затримано колишнього голову Куп’янської РДА, яка під час окупації району підтримала загарбників. За це ворог призначив її до лав керівного складу місцевого окупаційного органу. Там вона була “заступником керівника” Курилівської громади”, – повідомила пресслужба СБУ.
У СБУ зазначили, що, працюючи на загарбників, жінка виконувала їхні вказівки та залучала місцевих мешканців “до дій на користь країни-агресорки”. Також вона брала участь у підготовці псевдореферендуму, який планували провести на захоплених територіях Харківської області.
“Після звільнення регіону колаборантка втекла до столиці, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, і після цього виїхати до Євросоюзу. Проте їй це не вдалося. Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисниці та затримали”, – повідомили в Службі безпеки.
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Жінці повідомили про підозру у колабораціонізмі та відправили під варту.
У прокуратурі уточнили, що затримана 25 жовтня 2020 року стала депутаткою Куп’янської райради, а раніше була головою Куп’янської РДА.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 09:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не в “русский мир”, а на “загнивающий Запад” намагалася втекти колишня голова Куп’янської РДА, яка співпрацювала з окупантами".