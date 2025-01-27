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Шпион РФ, собиравший секретную информацию в Харькове, сядет на 10 лет

Общество 16:07   27.01.2025
Виктория Яковенко
Шпион РФ, собиравший секретную информацию в Харькове, сядет на 10 лет Фото: Владислав Абдула

Приговор получил 56-летний гражданин РФ, работавший в одном из банковских учреждений Харькова. Следствие доказало, что мужчина собирал секретную информацию о местах хранения в областном центре важной документации технического характера.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, мужчина использовал свою работу для прикрытия противоправной деятельности и обеспечения легальности пребывания на территории Украины.

«В ходе судебного следствия установлено, что информация потребовалась врагу для нанесения ракетно-бомбовых ударов по местам хранения секретной документации на территории Харькова и ее уничтожения или повреждения. Таким образом, государство-агрессор стремилось, чтобы Украина не могла восстанавливать свои промышленные и инфраструктурные способности, которые пострадали от российской агрессии», — отметили в СБУ.

Кроме того, фигурант собирал и передавал представителям РФ данные о местах дислокации украинских защитников и военной техники. Эту информацию сообщал россиянам через мессенджер, рассказали правоохранители.

Мужчину задержали у него дома в июле прошлого года. Его признали виновным по таким статьям УК: ч. 1 ст. 114 (шпионаж), ч.3 ст. 114-2, ч. 2 ст. 28 ч.3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Суд назначил ему 10 лет тюрьмы с частичной конфискацией личного имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 16:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 56-летний гражданин РФ, работавший в одном из банковских учреждений Харькова. ".