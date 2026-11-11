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Какие автомобили чаще всего угоняют в Харьковской области

Происшествия 21:00   11.11.2026
Оксана Якушко
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Какие автомобили чаще всего угоняют в Харьковской области

В 2026 году, по сравнению с 2021 годом, автомобили угоняют в два раза реже, сообщили МГ «Объектив» в ГУ Нацполиции Харьковской области.

В 2021 году по ст. 289 УК Украины (угон машин — прим. ред.) в ЕРДР внесли 172 уголовных правонарушения (поступило 227 сообщений), в 2022 году — 617 (поступило 1158 сообщений), в 2023 году — 169 (поступило 718 сообщений), в 2024 году — 84 (поступило 593 сообщения), в 2025 году — 108 (поступило 483 сообщения), в 2026 году — 92 (поступило 403 сообщения).

Чаще всего злоумышленники угоняли на Харьковщине автомобили «ВАЗ», «Volkswagen», «Opel», «Nissan», «Renault» и «Mitsubishi», отметили аналитики Нацполиции.

Ранее «Объектив» сообщал, что воруют чаще и почему краж в Харькове и области в 2026 году стало меньше.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 21:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 2026 году, по сравнению с 2021 годом, автомобили угоняют в два раза реже, сообщили МГ «Объектив» в ГУ Нацполиции Харьковской области.".