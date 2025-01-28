Вночі та під ранок у Харкові та області лунали вибухи, є поранені
Перші вибухи пролунали у Харкові близько 00:35.
За даними мера Ігоря Терехова, росіяни обстріляли Новобаварський район – прилетіло по цивільному підприємству. На місці удару виникла пожежа.
“Працюють усі відповідні служби. Даних про постраждалих поки що немає”, – уточнив міський голова.
Вже вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти вдарили по Харкову “Шахедами”.
“Дві людини отримали гострі реакції на стрес – 59-річна жінка та 9-річна дівчина”, – написав Синєгубов.
Також, за його інформацією, прильоти зафіксували в Київському районі. Там обійшлося без постраждалих. А ось вранці росіяни почали бити по області. Під ударами опинилися Харківський та Чугуївський район.
“О 04:13 Харківський р-н, Роганська ТГ. Внаслідок падіння БпЛА попередньо типу “Шахед” зруйновано приватний будинок та гараж. Пошкоджено 4 приватні будинки, які розташовані поруч. Постраждали 2 людини: жінка 62 років, чоловік 66 років. Жінка госпіталізована до медичної установи“, – зазначив начальник ХОВА.
Тим часом у Чугуївському районі у селі Шестакове прилетів БПЛА “Герань-2”.
“Горів зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає“, – уточнив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 07:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші вибухи пролунали у Харкові близько 00:35.".