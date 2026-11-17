В Харьковской областной прокуратуре сообщили о последствиях вражеских обстрелов региона 17 ноября.

По данным правоохранителей, около 02:00 в селе Красная Волна Купянского района зафиксировали попадание БпЛА, предварительно «Герань-2». Погибли два человека: 58-летний мужчина и 56-летняя женщина. Разрушены два домовладения, еще около шести – повреждены.

Около 08:05 в селе Лукашовка Лозовского района российский БпЛА, предварительно типа «Молния», попал в открытый участок местности. Повреждено асфальтовое покрытие автодороги. Пострадала 59-летняя женщина. У нее – ушибы мягких тканей лица и живота, а также рваная рана правого бедра. Пострадавшую госпитализировали.

Кроме того, ориентировочно в 11:25 город Слобожанское Чугуевского района атаковал реактивный дрон, предварительно типа «Герань-4». «Прилет» произошел в закрытый на тот момент продовольственный киоск. Возник пожар. Пострадала 62-летняя женщина. С ожогами ее доставили в больницу.

Напомним, взрыв слышали и в Харькове около 11:00. Мэр Игорь Терехов информировал об атаке на Немышлянский район.