Синєгубов прокоментував “освобождение” РФ Дворічної та ситуацію під Боровою

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію на фронті на Харківщині 28 січня.

Зокрема, Синєгубов прокоментував заяви низки росЗМІ про нібито “освобождение” окупантами селища Дворічна в Куп’янському районі.

“Це не перша заява, вона вже точилась в російських ЗМІ. Це виключно пропаганда, нічого спільного з дійсністю вона не має. Так, на території цього населеного пункту ведуться активні бойові дії. Говорити про те, що його захоплено, ніяких підстав немає“, – повідомив начальник ХОВА, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Синєгубов наголосив, що зона ведення активних бойових дій, а відповідно й зона евакуації на Харківщині зростає.

“Нами була прийнята на минулому тижні на засіданні Ради оборони додаткова евакуація з восьми населених пунктів. Це п’ять сіл Кіндрашівської громади, де ми маємо вивезти 155 дітей. І 28 дітей з трьох населених пунктів Великобурлуцької громади. Ми перестраховуємося, бо є загроза обстрілів цих населених пунктів. Тому маємо завчасно прокомунікувати й вивезти дітей із сім’ями. Якщо брати Великий Бурлук, то там вже фактично перебувало в нас біля 60 таких сімей, половина вже виїхала. Тому залишається приблизно 28 дітей вивезти із сім’ями”, – розповів він.

Щодо ситуації на Борівському напрямку, то начальник ХОВА не схильний характеризувати те, що відбувається там, як просування ворога.

“Я б не сказав, що це просування. Там ведуться активні бойові дії. Наші воїни стримують ворогів та їхнє просування. Тому Генштаб з приводу успіхів ворога по тому напрямку не повідомляє”, – пояснив керівник ХОВА.

На півночі області ситуація стабільна, успіхів у РФ немає.