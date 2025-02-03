Хаос в USAID: Маск заявив, що організації “час померти”

Адміністрація нового президента США Дональда Трампа та новий Департамент ефективності державного управління (DOGE) на чолі з мільярдером Маском відверто “громлять” USAID.

Без допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) залишилися цілі країни та окремі організації по всьому світу. Спочатку йшлося про тимчасове призупинення фінансування програм агентства – на час моніторингу. Однак події в США розгортаються стрімко – і тимчасове може стати постійним. Публічну війну USAID оголосив соратник та спонсор Трампа – мільярдер Ілон Маск.

“Маск у неділю продовжив критикувати USAID у своїх постах і репостах у своїй соціальній мережі X. Трамп доручив Маску очолити федеральну комісію зі скорочення витрат з широкими наглядовими повноваженнями. За даними джерел, знайомих із ситуацією, посадовці DOGE часто відвідували штаб-квартиру USAID у Вашингтоні. У неділю Маск звинуватив USAID у тому, що воно є “злочинною організацією”, не надавши жодних доказів, і додав: “Йому час померти”, – пише Reuters.

Слідом Маск перепостив свою ж цитату, поширену сторінкою “Tesla Owners Silicon Valley”: “USAID – це клубок черв’яків. Яблука немає. А коли немає яблука, потрібно просто позбутися всього цього. Ось чому це має зникнути. Це не підлягає відновленню”.

На образливу риторику Маска можна було б не звертати уваги, якби вона не супроводжувалася реальними діями у заданому напрямі. Так, минулими вихідними адміністрація Дональда Трампа усунула двох високопоставлених співробітників служби безпеки USAID (директора служби безпеки та його заступника) – за те, що вони спробували перешкодити представникам Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Маска отримати доступ до закритих частин будівлі. У результаті співробітники DOGE потрапили до тих приміщень, куди хотіли й отримали доступ, у тому числі до секретних файлів та особистих даних співробітників USAID. Про це повідомили джерела Reuters.

За інформацією видання, Метт Хопсон, якого адміністрація Трампа щойно призначила керівником апарату USAID, пішов у відставку. Джерело в Конгресі повідомило, що відставка сталася після інциденту з посадовими особами DOGE. Також відомо, що майже 30 співробітників бюро із законодавчих та громадських питань USAID втратили доступ до своєї електронної пошти. А загальна кількість старших співробітників USAID, яких лише за тиждень відсторонили від виконання обов’язків, наблизилося до 100. Те, що відбувається в USAID, журналісти характеризують словом “хаос”.

І цей хаос явно санкціонований на найвищому рівні. Минулої неділі вже сам Трамп заявив, що агентством “керує купка радикальних божевільних, і ми їх виганяємо”. “Ми їх виганяємо, а потім ухвалимо рішення”, – цитує видання слова президента США.

Водночас не можна вважати, що доля USAID вирішена – і агентство справді знищать. Подібним рішенням, які ухвалюють навіть на найвищому політичному рівні, у США успішно протистоїть судова система. Уже зараз конгресмени-демократи заявили, що зміни, які адміністрація намагається здійснити в діяльності агентства, швидше за все, порушують закони США щодо утворення USAID та його фінансування.

“Два старші помічники демократів у Сенаті заявили, що законодавці та співробітники зустрічалися в неділю та знову зустрінуться в понеділок, щоб розглянути подальші кроки, включаючи судові позови. Старші демократичні члени сенатського комітету із закордонних справ, включаючи його голову Джин Шахін, у неділю надіслали листа держсекретарю США Марко Рубіо з проханням пояснити інцидент. Шахін сказала, що вона працює над тим, щоб зібрати демократів та республіканців, щоб попросити відповіді”, – пише Reuters.

Держдепартамент США та USAID поки що не відповіли на прохання журналістів прокоментувати ситуацію.