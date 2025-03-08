Франция поддержит Харьков: Терехов сообщил подробности переговоров

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о встречах, которые провел с главным исполнительным директором Французского агентства по развитию (AFD) и мэром Страсбурга.

Харьковский городской голова отметил, что Франция уже помогает Харькову в обеспечении теплом и водоснабжении. Однако сотрудничество планируют еще расширить.

«Во время встречи обсудили сотрудничество над привлечением финансирования для восстановления поврежденных домов и строительства социального жилья, что чрезвычайно актуально для города. И уже в ближайшее время ждем делегацию от AFD в Харькове. Также в перспективе французские партнеры планируют запуск отдельной программы поддержки частного сектора (бизнеса — Ред.)», — сообщил мэр по итогам встречи 7 марта с главным исполнительным директором AFD Реми Риу.

8 марта Терехов встретился с коллегой — мэром Страсбурга Жанной Барсегян.

«Очень благодарен мэру Страсбурга Жанне Барсегян за конструктивный диалог и ее поддержку в дальнейшем сотрудничестве в сферах образования и энергонезависимости нашего города. Кроме того, предварительно договорились организовать для наших детей отдых в Страсбурге, чтобы они могли хоть некоторое время отдохнуть от постоянных обстрелов в безопасности», — проинформировал Харьковский городской голова.