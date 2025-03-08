Live
  • Сб 08.03.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.27
  • EUR 44.56

Франция поддержит Харьков: Терехов сообщил подробности переговоров

Мир 12:20   08.03.2025
Оксана Горун
Франция поддержит Харьков: Терехов сообщил подробности переговоров Фото: Игорь Терехов/Telegram

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о встречах, которые провел с главным исполнительным директором Французского агентства по развитию (AFD) и мэром Страсбурга.

 Харьковский городской голова отметил, что Франция уже помогает Харькову в обеспечении теплом и водоснабжении. Однако сотрудничество планируют еще расширить.

«Во время встречи обсудили сотрудничество над привлечением финансирования для восстановления поврежденных домов и строительства социального жилья, что чрезвычайно актуально для города. И уже в ближайшее время ждем делегацию от AFD в Харькове. Также в перспективе французские партнеры планируют запуск отдельной программы поддержки частного сектора (бизнеса — Ред.)», — сообщил мэр по итогам встречи 7 марта с главным исполнительным директором AFD Реми Риу.

Терехов во Франции 2025 год
Фото: Игорь Терехов/Telegram

Читайте также: Терехов назвал отрасль, которая должна стать «локомотивом роста» Харькова

8 марта Терехов встретился с коллегой — мэром Страсбурга Жанной Барсегян.

«Очень благодарен мэру Страсбурга Жанне Барсегян за конструктивный диалог и ее поддержку в дальнейшем сотрудничестве в сферах образования и энергонезависимости нашего города. Кроме того, предварительно договорились организовать для наших детей отдых в Страсбурге, чтобы они могли хоть некоторое время отдохнуть от постоянных обстрелов в безопасности», — проинформировал Харьковский городской голова.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Дроны вместо пластиковых цветов: женщины в Харькове протестуют против красоты
Дроны вместо пластиковых цветов: женщины в Харькове протестуют против красоты
08.03.2025, 09:53
8 марта в Харькове: цветы продают жители обстреливаемых приграничных сел
8 марта в Харькове: цветы продают жители обстреливаемых приграничных сел
08.03.2025, 07:50
Женщины перекрыли движение в Харькове: в чем причина (фото, видео)
Женщины перекрыли движение в Харькове: в чем причина (фото, видео)
08.03.2025, 09:26
Адекватных нет, пошли к пенсионерам – работодатель из Харькова о рынке труда
Адекватных нет, пошли к пенсионерам – работодатель из Харькова о рынке труда
07.03.2025, 18:30
Терехов: в Харькове работают над тем, чтобы сделать проезд бесплатным навсегда
Терехов: в Харькове работают над тем, чтобы сделать проезд бесплатным навсегда
07.03.2025, 21:27
Франция поддержит Харьков: Терехов сообщил подробности переговоров
Франция поддержит Харьков: Терехов сообщил подробности переговоров
08.03.2025, 12:20

Новости по теме:

19:33
Что пообещали Терехову представители Норвегии, Аргентины, Бразилии и Египта
13:29
Хаос в USAID: Маск заявил, что организации «пора умереть»
18:38
150 млн грн выделили на помощь переселенцам на Харьковщине благотворители
16:31
Помощь домам семейного типа на Харьковщине: ХОВА заключила меморандум, детали
20:03
Как улучшить соцобеспечение жителей Харьковщины в 2025-м, решали в ХОВА

Вы читали новость: «Франция поддержит Харьков: Терехов сообщил подробности переговоров»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 марта 2025 в 12:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о встречах, которые провел с главным исполнительным директором Французского агентства по развитию (AFD) и мэром Страсбурга".