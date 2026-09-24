Live
  • Чт 24.09.2026
  • Харьков  +11°С
  • USD 44.86
  • EUR 51.19

Французы передали для Харьковщины мощные генераторы и медицинскую помощь

Актуально 20:35   24.09.2026
Татьяна Литвина
Французы передали для Харьковщины мощные генераторы и медицинскую помощь Фото: Харьковский областной совет/https://facebook.com/KharkovRegionalCouncil

Новый груз — мощные генераторы и медицинские материалы поступили для громад Харьковщины от французских партнеров. Их распределят между социальными и медицинскими учреждениями региона.

Как сообщили в Харьковском областном совете, в составе помощи пять мощных промышленных трехфазных дизельных генераторов разной мощности от 50 кВт до 286 кВт, два из которых профинансировал Регион Гранд-Эст, три — Ассоциация медицинская и благотворительная помощь Франция — Украина (Aide Médicale & Caritative France-Ukraine).

Также от Centre Hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey поступили медицинские расходные материалы, влагонепроницаемые чехлы для матрасов, средства гигиены, изделия ортопедического назначения, компрессионный трикотаж и медицинские перчатки.

гуманитарная помощь, Франция
Фото: Харьковский областной совет/https://facebook.com/KharkovRegionalCouncil
гуманитарная помощь, Франция
Фото: Харьковский областной совет/https://facebook.com/KharkovRegionalCouncil

От компаний BNP Paribas и Shimadzu поступила компьютерная техника, пополняющая материальную базу учебных и медицинских учреждений области.

гуманитарная помощь, Франция
Фото: Харьковский областной совет/https://facebook.com/KharkovRegionalCouncil
гуманитарная помощь, Франция
Фото: Харьковский областной совет/https://facebook.com/KharkovRegionalCouncil

«Передача стала возможной в рамках меморандума о сотрудничестве между Харьковским областным советом и Ассоциацией медицинская и благотворительная помощь Франция — Украина», — проинформировали в облсовете.

гуманитарная помощь, Франция
Фото: Харьковский областной совет/https://facebook.com/KharkovRegionalCouncil

Читайте также: Денежную помощь получат более 320 жителей Харьковщины: кому дают и на что

Напомним, жители прифронтовых территорий Харьковщины имеют право на одноразовую денежную помощь в размере 19 400 гривен на предстоящий отопительный сезон. Оформление выплат уже началось и продлится до 30 октября включительно. Помощь назначается на одно домохозяйство и охватывает наиболее уязвимые категории граждан — от лиц с инвалидностью и ВПЛ до одиноких пенсионеров и многодетных семей.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

Умер Почетный гражданин Харькова и академик НАН Украины
Умер Почетный гражданин Харькова и академик НАН Украины
24.09.2026, 14:49
Денежную помощь получат более 320 жителей Харьковщины: кому дают и на что
Денежную помощь получат более 320 жителей Харьковщины: кому дают и на что
24.09.2026, 18:35
Судьба «пряничного дома» в Харькове: здание снова вернули государству
Судьба «пряничного дома» в Харькове: здание снова вернули государству
24.09.2026, 12:30
В центре Харькова восстановят фонтан: специалисты оценили его состояние
В центре Харькова восстановят фонтан: специалисты оценили его состояние
24.09.2026, 16:14
Новости Харькова — главное 24 сентября: последствия урагана, удар по ферме
Новости Харькова — главное 24 сентября: последствия урагана, удар по ферме
24.09.2026, 20:25
На Алеї Слави у Харкові перепоховали загиблого Героя з Куп’янська
На Алеї Слави у Харкові перепоховали загиблого Героя з Куп’янська
24.09.2026, 21:20

Новости по теме:

23.09.2026
Раздавали «гуманитарку»: дрон попал в авто благотворителей на Харьковщине
10.07.2026
Помощь Франции Харькову позволит преодолеть следующую зиму – Терехов
03.07.2026
Схема «копипаст»: кто «заработал» на установке генераторов на Харьковщине
01.07.2026
Сегодня 1 июля 2026: какой праздник и день в истории
30.06.2026
Сегодня 30 июня 2026: какой праздник и день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Французы передали для Харьковщины мощные генераторы и медицинскую помощь», то посмотрите больше в разделе Актуально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 20:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый груз — мощные генераторы и медицинские материалы поступили для Харьковщины от французских партнеров. Их распределят между социальными и медицинскими учреждениями региона.".