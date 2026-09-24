Французы передали для Харьковщины мощные генераторы и медицинскую помощь

Новый груз — мощные генераторы и медицинские материалы поступили для громад Харьковщины от французских партнеров. Их распределят между социальными и медицинскими учреждениями региона.

Как сообщили в Харьковском областном совете, в составе помощи пять мощных промышленных трехфазных дизельных генераторов разной мощности от 50 кВт до 286 кВт, два из которых профинансировал Регион Гранд-Эст, три — Ассоциация медицинская и благотворительная помощь Франция — Украина (Aide Médicale & Caritative France-Ukraine).

Также от Centre Hospitalier Chalon-sur-Saône William Morey поступили медицинские расходные материалы, влагонепроницаемые чехлы для матрасов, средства гигиены, изделия ортопедического назначения, компрессионный трикотаж и медицинские перчатки.

От компаний BNP Paribas и Shimadzu поступила компьютерная техника, пополняющая материальную базу учебных и медицинских учреждений области.

«Передача стала возможной в рамках меморандума о сотрудничестве между Харьковским областным советом и Ассоциацией медицинская и благотворительная помощь Франция — Украина», — проинформировали в облсовете.

Напомним, жители прифронтовых территорий Харьковщины имеют право на одноразовую денежную помощь в размере 19 400 гривен на предстоящий отопительный сезон. Оформление выплат уже началось и продлится до 30 октября включительно. Помощь назначается на одно домохозяйство и охватывает наиболее уязвимые категории граждан — от лиц с инвалидностью и ВПЛ до одиноких пенсионеров и многодетных семей.