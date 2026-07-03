Схема «копипаст»: кто «заработал» на установке генераторов на Харьковщине

Следствие считает, что харьковчанин – руководитель ООО – решил «заработать» на изготовлении документов для обустройства шести генераторов в многоэтажках Лозовщины.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в прошлом году фигурант заключил с КП договоры на разработку проектно-сметной документации для подключения резервного источника тепла и электрогенерации в городе Златополь.

«Однако при выполнении заказа руководитель ООО разработал лишь часть новых проектов, а для остальных просто использовал предварительно созданные документы. Выдав их за новые, он существенно снизил реальные затраты своей фирмы на разработку. Чтобы скрыть фактическую себестоимость выполненных работ, директор подписал и подал заказчику акты приема, в которые внес заведомо недостоверные сведения. На основании этих поддельных документов коммунальное предприятие перечислило полную оплату по договорам», – отметили правоохранители.

Экспертизы подтвердили, что изготовленная документация содержит признаки повторного использования, поэтому стоимость проектов должна быть значительно ниже.

В результате таких махинаций местному бюджету нанесен ущерб на сумму около 400 тыс. гривен, установили в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления должностным лицом своим положением, совершенном в условиях военного положения, сопряженного со служебным подлогом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ).

Правоохранители говорят: прокурор в суде будет просить наложить арест на средства, полученные подозреваемым.