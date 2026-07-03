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Схема «копіпаст»: хто «заробив» на встановленні генераторів на Харківщині

Суспільство 16:47   03.07.2026
Вікторія Яковенко
Схема «копіпаст»: хто «заробив» на встановленні генераторів на Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

Слідство вважає, що харків’янин — керівник ТОВ — вирішив «заробити» на виготовленні документів для облаштування шістьох генераторів у багатоповерхівках Лозівщини.

За даними Харківської обласної прокуратури, торік фігурант уклав із КП договори на розробку проєктно-кошторисної документації для підключення резервного джерела тепла та електрогенерації у місті Златопіль.

«Однак під час виконання замовлення очільник ТОВ розробив лише частину нових проєктів, а для решти — просто використав попередньо створені документи. Видавши їх за нові, він істотно зменшив реальні витрати своєї фірми на розробку. Щоб приховати фактичну собівартість виконаних робіт, директор підписав і подав замовнику акти приймання, до яких вніс завідомо недостовірні відомості. На підставі цих підроблених документів комунальне підприємство перерахувало повну оплату за договорами», – зазначили правоохоронці.

Експертизи підтвердили, що виготовлена документація містить ознаки повторного використання, тому вартість проєктів мала бути значно нижчою.

Внаслідок таких махінацій місцевому бюджету завдано збитків на суму близько 400 тис. гривень, встановили у прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, поєднаного зі службовим підробленням (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Правоохоронці кажуть: прокурор у суді проситиме накласти арешт на кошти, які отримав підозрюваний.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 16:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідство вважає, що харків’янин — керівник ТОВ — вирішив «заробити» на виготовленні документів для облаштування шістьох генераторів у багатоповерхівках Лозівщини.".