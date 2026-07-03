FPV-дрон на оптоволокні вдарив по багатоповерхівці у Харкові (фото)

Наслідки ворожого удару БпЛА по Салтівському району показали правоохоронці.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що 3 липня близько 12:00 ворожий FPV-дрон на оптоволокні (23-дюймовий) влучив у багатоповерховий житловий будинок.

Постраждалих внаслідок удару немає.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, про влучання ворожого дрона по Салтівському району повідомляв мер Харкова Ігор Терехов близько 12:10. Крім цього, ворог атакував БпЛА Київський район. За даними мера Ігоря Терехова, постраждали три людини. Під удар, зокрема, потрапило авто КП.