Live

«Важливо зробити захист і від «бандеролей» – Терехов (відео)

Записано 12:18   18.08.2026
Вікторія Яковенко
«Важливо зробити захист і від «бандеролей» – Терехов (відео) Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що у Харкові продовжують будувати захист від FPV-дронів на оптоволокні. При цьому, ворог вже атакує місто новим типом зброї – «бандеролями», тож потрібно відповідати і цим викликам.

«Якщо б не цей захист, то набагато більше дронів на оптоволокні долітали б до Харкова. Ми це чудово бачимо. У нас є вже певні успіхи та певна статистика. Нам потрібно продовжувати цю роботу, це дуже кропітка робота, над якою працюють наші КП, працюємо разом з ОВА, з інженерами, щоб зробити цей захист. Я відверто хочу сказати, що поки що немає рішення взагалі такого, щоб на 100% захистити Харків від тих типів зброї, якою атакують нас росіяни. Бо сьогодні з’явилася нова зброя – «бандероль», яка летить дуже швидко на дуже низькій висоті. Дуже важливо сьогодні зробити такий захист і від цих «бандеролей», – зазначив міський голова.

Він підкреслив: війна не стоїть на місці, технології увесь час вдосконалюються. Тож, потрібно відповідати цим викликам.

«І це така кропітка робота, яку дійсно, очолюють військові, але ми поряд з ними і робимо все можливе, щоб зробити так, що до Харкова якомога менше долітало зброї РФ», – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: “Робити гучні висновки зарано” – Терехов про захист Харкова від FPV та тиждень

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Військові, бізнесмен і директор ХНАТОБу: хто у списку нових почесних харків’ян
Військові, бізнесмен і директор ХНАТОБу: хто у списку нових почесних харків’ян
18.08.2026, 19:17
На півночі Харківщини розширили зону евакуації: дітей вивезуть примусово
На півночі Харківщини розширили зону евакуації: дітей вивезуть примусово
18.08.2026, 17:54
Стало відомо, коли відкриють святкові локації у центрі Харкова (фото)
Стало відомо, коли відкриють святкові локації у центрі Харкова (фото)
18.08.2026, 16:17
Біля будинків на Салтівці підірвали димові шашки: поліція шукає, хто це зробив
Біля будинків на Салтівці підірвали димові шашки: поліція шукає, хто це зробив
18.08.2026, 16:44
Як і прогнозували: ексмер Куп’янська Беседін став заступником Синєгубова
Як і прогнозували: ексмер Куп’янська Беседін став заступником Синєгубова
18.08.2026, 17:27
Новини Харкова — головне 18 серпня: смертельний удар по Печенігах, псевдозбори
Новини Харкова — головне 18 серпня: смертельний удар по Печенігах, псевдозбори
18.08.2026, 18:02

Новини за темою:

18.08.2026
Військові, бізнесмен і директор ХНАТОБу: хто у списку нових почесних харків’ян
18.08.2026
Маршрутка з людьми та вантажівка зіткнулися під Харковом: п’ятеро постраждалих
18.08.2026
На півночі Харківщини розширили зону евакуації: дітей вивезуть примусово
18.08.2026
Як і прогнозували: ексмер Куп’янська Беседін став заступником Синєгубова
18.08.2026
Біля будинків на Салтівці підірвали димові шашки: поліція шукає, хто це зробив


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Важливо зробити захист і від «бандеролей» – Терехов (відео)», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 12:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що у Харкові продовжують будувати захист від FPV-дронів на оптоволокні.".