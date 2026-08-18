«Важливо зробити захист і від «бандеролей» – Терехов (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що у Харкові продовжують будувати захист від FPV-дронів на оптоволокні. При цьому, ворог вже атакує місто новим типом зброї – «бандеролями», тож потрібно відповідати і цим викликам.

«Якщо б не цей захист, то набагато більше дронів на оптоволокні долітали б до Харкова. Ми це чудово бачимо. У нас є вже певні успіхи та певна статистика. Нам потрібно продовжувати цю роботу, це дуже кропітка робота, над якою працюють наші КП, працюємо разом з ОВА, з інженерами, щоб зробити цей захист. Я відверто хочу сказати, що поки що немає рішення взагалі такого, щоб на 100% захистити Харків від тих типів зброї, якою атакують нас росіяни. Бо сьогодні з’явилася нова зброя – «бандероль», яка летить дуже швидко на дуже низькій висоті. Дуже важливо сьогодні зробити такий захист і від цих «бандеролей», – зазначив міський голова.

Він підкреслив: війна не стоїть на місці, технології увесь час вдосконалюються. Тож, потрібно відповідати цим викликам.

«І це така кропітка робота, яку дійсно, очолюють військові, але ми поряд з ними і робимо все можливе, щоб зробити так, що до Харкова якомога менше долітало зброї РФ», – сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”