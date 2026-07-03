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Дергачівщина, Куп’янський та Богодухівський райони: зону евакуації розширили

Суспільство 15:14   03.07.2026
Вікторія Яковенко
Дергачівщина, Куп’янський та Богодухівський райони: зону евакуації розширили Фото: Олег Синєгубов

На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про розширення зони евакуації з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів.

«Будемо проводити і обов’язкову евакуацію, і примусову евакуацію сімей з дітьми. Це рішення ухвалено, щоб завчасно вивести наше цивільне населення і убезпечити його від можливих військових загроз», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

  • У Шевченківській громаді запровадили обов’язкову евакуацію з 41 населеного пункту: Аркадівка, Богодарівка, Василенкове, Великі Хутори, Верхньозорянське, Гетьманівка, Горожанівка,  Гроза, Журавка, Зорянське, Іванівка, Колісниківка, Лелюківка, Максимівка, Малі Кринки, Микільське, Мирне, Миропілля, Млинки, Мостове, Новий Лиман, Новостепанівка, Огурцівка, Одрадне, Олександрівка, Олексіївка, Петрівка, Петропілля, Полтава, Раївка, Сазонівка, Самарське, Семенівка, Ставище, Станіславка, Старий Чизвик, Сумське, Тетянівка, Троїцьке, Худоярове та селище Шевченкове.
  • У Богодухівському районі евакуація здійснюватиметься з селищ Улянівка та Зарічне, сіл Іванівка, Затишне, Воскресенівка, Корбині Івани, Шкарлати, Дев’ятибратове, Зарябинка, Леськівка, Костянтинівка та Сніги.
  • У Дергачівській громаді обов’язкову евакуацію та обов’язкову евакуацію дітей в примусовий спосіб оголошено в селищах Питомник, Нове, Слатине, а також селах Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки, Лещенки.

Синєгубов закликає мешканців цих населених пунктів не нехтувати власною безпекою та евакуюватися.

«Евакуація здійснюватиметься в тісній комунікації з волонтерами, правоохоронцями та рятувальниками. Їх доправлятимуть до наших транзитних центрів, де евакуйовані отримують усю необхідну підтримку – продуктові та непродовольчі набори, юридичну, психологічну і грошову допомогу», – підкреслив начальник ХОВА.

Нагадаємо, через значне погіршення безпекової ситуації та загрозу FPV-дронів Дергачівська міська військова адміністрація готувала звернення до Ради оборони Харківської області з проханням оголосити обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб з чотирьох населених пунктів: ​Руська Лозова, ​Слатине, ​Безруки та ​Лещенки.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 15:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про розширення зони евакуації з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів.".