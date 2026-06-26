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Сегодня 26 июня 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   26.06.2026
Оксана Горун
Сегодня 26 июня 2026: какой праздник и день в истории

26 июня в Украине – День крымскотатарского флага. В этот день 1917 года первые американские войска прибыли в Европу, чтобы принять участие в Первой мировой войне. В 4-м году римский император Октавиан Август усыновил будущего наследника империи – Тиберия. В 1941-м состоялся прославленный советской пропагандой подвиг летчика Николая Гастелло. В 1945-м страны-основательницы подписали Устав ООН. В 1953-м в СССР арестовали (по некоторым данным – сразу же и убили) Лаврентия Берию. В 1977-м дал последний концерт Элвис Пресли. А в 1996-м президент Украины Леонид Кучма издал указ о проведении референдума по Конституции.

Праздники и памятные даты 26 июня

26 июня в Украине – День крымскотатарского флага.

В мире – Международный день в поддержку жертв пыток и Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом.

Четвертая пятница июня – это Международный день розового вина.

Также сегодня: День косметолога, Всемирный день холода, День рождения зубной щетки.

26 июня в истории

26 июня 4 года римский император Октавиан Август усыновил будущего наследника империи – Тиберия. Подробнее.

26 июня 1917 года первые американские экспедиционные войска прибыли в Европу, чтобы принять участие в Первой мировой войне на стороне Антанты. 14 000 американских пехотинцев высадились в порту Сен-Назер во Франции. В то время война уже шла три года, она была чрезвычайно тяжелой и кровавой. Несмотря на значительные потери со всех сторон, радикально изменить баланс сил и победить не удавалось никому. В России, которая была одним из государств Антанты, уже произошла Февральская революция, император отрекся от престола, а власть перешла к Временному правительству. Недовольство и революционные настроения постепенно росли и в других странах.

Соединенные Штаты пытались придерживаться традиционной политики невмешательства в европейские конфликты, истоки которой часто связывают с доктриной президента Джеймса Монро. Они заявили о своем нейтралитете и даже вели торговлю со всеми сторонами конфликта: как со странами Антанты, так и с Германией и ее союзниками. Однако с каждым новым годом мировой войны игнорировать ее даже за океаном становилось все труднее, ведь важной ее частью стало морское противостояние.

Первая мировая война: американцы в окопах
Американские солдаты на итальянском фронте бросают ручные гранаты в австрийские окопы. Фото: Сержант А. Марчони. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Piave_Front_1918.JPEG

Германия пыталась прорвать введенную Великобританией морскую блокаду и применяла подлодки. В 1915-м такая немецкая подводная лодка потопила пассажирский лайнер «Лузитания», совершавший рейс из Нью-Йорка в Ливерпуль (среди погибших было 128 граждан США). После нескольких трагедий, произошедших по вине немцев с пассажирскими судами, США добились от агрессоров обещания прекратить атаки на гражданский водный транспорт. И некоторое время Германия придерживалась этого. Но в начале 1917 года руководство государства решило вернуться к неограниченной подводной войне, о чем 31 января 1917-го посол Германии в США сообщил госсекретарю, вручив соответствующую ноту. Уже 3 февраля президент Вудро Вильсон выступил перед Конгрессом и объявил о разрыве дипломатических отношений с Германией. Об объявлении войны речь еще не шла. Но дальше напряжение росло резко: немцы потопили несколько американских кораблей, англичане перехватили телеграмму Германии мексиканскому правительству, где немцы подстрекали Мексику к войне с США за Техас. В конце концов, 6 апреля 1917 года Конгресс США официально объявил войну Германской империи. Поначалу она шла только на море. Однако через несколько месяцев в Европу стали прибывать сухопутные американские войска.

«Doughboys, как называли неопытные американские войска, были неподготовленны, плохо экипированы и далеко не готовы к трудностям боев на Западном фронте. Одной из первых обязанностей генерала США Джона Дж. Першинга как командующего американскими экспедиционными силами было создание тренировочных лагерей во Франции и налаживание сетей связи и поставок. Четыре месяца спустя, 21 октября, первые американские войска заняли позиции на передовой, когда подразделения Первой дивизии армии США были назначены в окопы союзников в секторе Люневиль близ Нанси, Франция. Каждое американское подразделение было присоединено к соответствующему французскому подразделению. Через два дня капрал Роберт Брале из Шестой артиллерии стал первым американским солдатом, произведшим выстрел в войне», — пишет проект History.

Американская военная помощь Англии и Франции, хоть и не сразу, но начала склонять чашу весов Первой мировой войны в пользу Антанты. В этой войне приняли участие более 2 миллионов солдат США, из них более 50 тысяч погибли в бою.

26 июня 1941 года состоялся прославленный советской пропагандой подвиг летчика Николая Гастелло. Подробнее.

26 июня 1945 года представители 50 государств подписали Устав Организации Объединенных Наций. Подробнее.

Подписание устава ООН представителем США
Устав ООН подписывает американская сторона (за столом с ручкой – госсекретарь Эдвард Стэттиниус; слева стоит президент Гарри Трумэн). Фото: istpravda.com.ua

26 июня 1953 года арестовали (а по некоторым данным – сразу и убили) одного из самых влиятельных руководителей в СССР тех времен – Лаврентия Берию. Подробнее.

26 июня 1977 года Элвис Пресли дал свой последний концерт – в Индианаполисе. Подробнее.

26 июня 1996 года Президент Украины Леонид Кучма издал указ «О проведении всеукраинского референдума по принятию новой Конституции Украины». Подробнее.

Церковный праздник 26 июня

26 июня чтят память преподобного Давида Солунского. Подробнее.

Народные приметы

Если 26 июня жарко, то в ближайшие 40 дней будет засуха.

Если погода хорошая, то такой она и будет оставаться еще семь недель.

Если идет дождь, то лето будет мокрым.

Что нельзя делать 26 июня

Нельзя венчаться.

Нельзя обижать животных.

Нельзя просить деньги взаймы.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 июня в Украине – День крымскотатарского флага. В этот день 1917 года первые американские войска прибыли в Европу, чтобы принять участие в Первой мировой войне".