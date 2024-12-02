Сегодня 2 декабря: какой праздник и день в истории

2 декабря 1804 года короновали Наполеона I Бонапарта. В 1823-м президент США Джеймс Монро в послании к Конгрессу провозгласил знаменитую «доктрину Монро». В 1852-м Шарль Луи Наполеон, избранный президентом Франции, совершил переворот и объявил себя императором Наполеоном III. В 1896-м в Харькове состоялся первый в Украине киносеанс. В 1991-м Канада и Польша первыми признали независимость Украины. В 1993-м убили Пабло Эскобара.

Праздники и памятные даты 2 декабря

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства, Всемирный день компьютерной грамотности.

Также в мире: Киберпонедельник (день чрезвычайных скидок в интернет-магазинах после Черной пятницы), День специального образования, Международный день модельной железной дороги, День оладий, День безопасной бритвы, День Уолта Диснея (отмечают в первый понедельник декабря).

2 декабря в истории

2 декабря 1804 года в соборе Нотр-Дам состоялась коронация Наполеона Бонапарта. Папа Римский Пий VII объявил его Императором Французским Наполеоном I. Подробнее.

2 декабря 1805 года армия Наполеона разбила российско-австрийское войско в Аустерлицкой битве (или «Битве трех императоров»).

2 декабря 1823 года президент США Джеймс Монро в послании к Конгрессу провозгласил ту самую «доктрину Монро». Ее до сих пор любят вспоминать политологи, объясняя нюансы американской политики – в контексте «изоляционизма». Максимально упрощая суть сказанного Монро, его «именную доктрину» сводят к формулировке: «Америка для американцев». На самом деле, конечно, политическая позиция, заявленная президентом, была сложнее, а ее формулировка — многограннее.

Поводом к появлению тематики изоляционизма в речи президента США стали очередные попытки европейцев вмешаться в события в Америке. Причем они касались не северного континента, а южного. Там как раз происходил «парад суверенитетов»: в результате наполеоновских войн и ослабления Испании одна за другой свою независимость начали провозглашать ее колонии (подобные события происходили и на португальских территориях, но все же с членами королевской семьи во главе). Осенью 1822 года в Вероне провели конгресс главы стран Священного союза (Пруссии, Австрии и России). Они решали дальнейшую судьбу Испании, где произошла революция. Следствием этих договоренностей в дальнейшем стала французская интервенция в Испанию и возвращение «на иностранных штыках» на трон ненавистного испанцам короля Фердинанда VII. Однако в контексте событий в США важен не столько этот эпизод, сколько решение, утвержденное на том же конгрессе – о распространении французской интервенции также на бывшие колонии Испании в Южной Америке. Великобритания, которая объединялась со Священным союзом во время борьбы с Наполеоном, в случае «решения судьбы Испании» осталась в стороне. Что касается вмешательства французов в дела заокеанских колоний, то эта идея британцев не устраивала вовсе, ведь создавала им значительную конкуренцию. Министр иностранных дел Великобритании обратился к США, предлагая совместно противостоять «латиноамериканским планам» Священного союза. И хотя сама идея не дать французам «совать нос» в дела Америки импонировала руководству Штатов, местные политики не хотели браться за это дело в качестве «подпевал» британцев. Такую политику «абстрагирования» от европейцев в целом и бывшей метрополии в частности сформулировал тогдашний госсекретарь США (и будущий шестой президент) Джон Квинси Адамс. Именно ему принадлежала идея послать четкий месседж всем «заокеанским друзьям» — о том, что без их вмешательства в этой части света полностью обойдутся. Этому и была посвящена речь президента Монро, произнесенная перед Конгрессом. Ключевой для понимания «доктрины Монро» эпизод этой речи следующий.

«Американские континенты, добившиеся свободы и независимости и оберегающие их, отныне не должны рассматриваться как объект будущей колонизации со стороны любых европейских государств… Мы всегда с беспокойством и интересом наблюдали за событиями в этой части земного шара, с которой у нас не только существуют тесные взаимоотношения, но с которой связано наше происхождение. Граждане Соединенных Штатов питают самые дружеские чувства к своим собратьям по ту сторону Атлантического океана, к их свободе и счастью. Мы никогда не принимали участия в войнах европейских государств, касающихся их самих, и это соответствует нашей политике. Мы негодуем по поводу нанесенных нам обид или готовимся к обороне лишь в случае нарушения наших прав либо возникновения угрозы им. По необходимости мы в гораздо большей степени оказываемся вовлеченными в события, происходящие в нашем полушарии, и выступаем по поводам, которые должны быть очевидны всем хорошо осведомленным и непредубежденным наблюдателям. Политическая система союзных государств существенно отличается в этом смысле от политической системы Америки… Поэтому в интересах сохранения искренних и дружеских отношений, существующих между Соединенными Штатами и этими государствами, мы обязаны объявить, что должны будем рассматривать попытку с их стороны распространить свою систему на любую часть этого полушария как представляющую опасность нашему миру и безопасности. Мы не вмешивались и не будем вмешиваться в дела уже существующих колоний или зависимых территорий какого-либо европейского государства. Но что касается правительств стран, провозгласивших и сохраняющих свою независимость, и тех, чью независимость, после тщательного изучения и на основе принципов справедливости, мы признали, мы не можем рассматривать любое вмешательство европейского государства с целью угнетения этих стран или установления какого-либо контроля над ними иначе, как недружественное проявление по отношению к Соединенным Штатам».

Проще говоря, Монро прямым текстом посоветовал европейцам не вмешиваться в американские дела, если они не желают конфликта с США. А также пообещал, что и его страна не будет участвовать в «европейских войнах». С последним, как известно, так и не сложилось.

2 декабря 1851 года во Франции появился император Наполеон ІІІ. Подробнее.

2 декабря 1896 года состоялся первый в Украине киносеанс – в Харькове. Подробнее.

2 декабря 1949 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции другими лицами. Поэтому в этот день ежегодно отмечают Международный день борьбы за отмену рабства.

2 декабря 1991 года, на следующий же день после проведения Всеукраинского референдума, независимость Украины признали две первые страны мира — Канада и Польша. Подробнее.

2 декабря 1993 года в Медельине полиция убила знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Подробнее.

Церковный праздник 2 декабря

2 декабря чтят память пророка Аввакума. Он один из 12 малых пророков. Аввакум пророчил около 650 года до нашей эры. Он предсказал разрушение Иерусалимского храма, Вавилонский плен и возвращение пленных на родину. Во время войны с вавилонянами пророк пошел в Аравию, где ему встретился ангел и мгновенно перенес пророка в Вавилон. Там в это время в тюрьме находился пророк Даниил. В этот момент Аввакум как раз нес еду жнецам, но отдал ее Даниилу, утолив его голод. После войны с вавилонянами пророк Аввакум вернулся на родину, где умер в глубокой старости.

Народные приметы

Если на окнах морозные узоры – весной будет много зелени.

Если звезды ночью яркие, будет сильный мороз.

Если кошка спит весь день – к холодной погоде.

Что нельзя делать 2 декабря

Нельзя распространять негативные настроения.

Нельзя лениться.

Нельзя делиться планами даже с самыми близкими людьми.