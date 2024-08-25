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Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   25.08.2024
Оксана Горун
Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории

25 августа в Украине — День шахтера. В 1609 году в этот день Галилео Галилей продемонстрировал телескоп малому совету Венеции. В 1810-м британец Пол Дюран получил патент на консервную банку. В 1825-м провозгласил независимость Уругвай. В 1912-м в Китае основали партию «Гоминьдан». В 1920-м завершилась Варшавская битва, известная как «Чудо на Висле».

Праздники и памятные даты 25 августа

25 августа в Украине – День шахтера и Праздник жатвы (оба отмечают в последнее воскресенье августа). Также 25 августа – день украинских городов Донецк и Ровно.

Также отмечают: День примирительного поцелуя, День рождения консервной банки, Всемирный день топлесс (отмечают в воскресенье, которое ближе всего к 26 августа).

25 августа в истории

25 августа 1609 года Галилео Галилей продемонстрировал телескоп малому совету дожа Венеции Леонардо Донато.

Галилей показывает телескоп дожу Венеции
Галилео Галилей показывает свой телескоп Леонардо Донато в 1609 г. Картина XIX века. Источник: www.facebook.com/PhysicsToday

Хотя Галилея часто называют изобретателем телескопа, это не так. На право этого открытия претендуют несколько голландских мастеров: Ганс Липперсгей, Захар Янсен и Якоб Мэтьюс. Они почти одновременно создали схожие конструкции и подали заявки на патенты. При этом сам принцип визуального увеличения объектов с помощью линз был известен гораздо раньше. Так называемые «камни для чтения» – первые линзы из горного хрусталя – существовали в Европе еще в Средневековье. А первые упоминания о существовании средств, похожих на современные подзорные трубы, на Востоке фиксировали еще во времена первых крестовых походов. Впрочем, демонстрация телескопа Галилеем и ассоциация именно с ним не случайны. Ведь Галилео Галилей стал тем человеком, который не только значительно улучшил конструкцию телескопа и увеличил в разы возможности приближения, но и использовал его для исследования космоса. От первых телескопов, имевших трехкратное увеличение, Галилей дошел до 33-кратного. Именно с его помощью в 1610 году ученый обнаружил спутники Юпитера. Интересно, что само название «телескоп» появилось через несколько лет после появления прибора. Автором слова является греческий поэт-богослов Джованни Демиссиани. Он придумал название во время пира, состоявшегося 14 апреля 1611 года, соединив греческие слова tele («далеко») и skopein («рассматривать»).

25 августа 1810 года британец Пол Дюран получил патент на металлическую консервную банку. Сам принцип консервации в металлическом контейнере открыл французский кондитер Николя Аппер. Он в 1809 году разработал и описал принцип долгосрочного хранения продуктов. Изобретатель Дюран создал универсальный контейнер для такого хранения, опираясь на советы Аппера. Сам Дюран в промышленных масштабах жестянки не производил. В 1812 году он продал свой патент за 1000 фунтов двум английским промышленникам – Брайану Донкину и Джону Холлу. Они в 1813 году построили первую консервную фабрику в Лондоне. Главными заказчиками их продукции стали британская армия и флот. Первые консервные банки производили из кованого вручную железного листа, который еще и покрывали оловом. В результате вес такого контейнера был около 0,5 кг. Дно и крышки припаивали отдельно вручную, при этом использовали для герметичности швов свинец. При длительном употреблении консервов из таких контейнеров люди рисковали получить отравление свинцом, о чем в начале использования жестянок, конечно, не знали. Сложная технология и ручная работа приводили к тому, что первые консервные банки были недешевыми, да и скорость их производства была далека от современного конвейера: один умелый работник создавал по пять-шесть консервных банок в час.

25 августа 1825 года провозгласил независимость Уругвай. Это произошло в результате войны за независимость испанских колоний в Америке.

Борьба за независимость Уругвая
Клятва Тридцати трех Ориенталес. Картина Хуана Мануэля Бланеса

Война началась после захвата Испании – страны-метрополии – войсками Наполеона в 1807-1808 годах. В тот момент в Южной Америке испанские колониальные владения были объединены в вице-королевство Рио-де-ла-Плата (в него входили территории современных Уругвая, Парагвая, Аргентины, а также частично Боливии). Когда власть «наверху», в Европе, временно исчезла, на местах решили, что и вице-королю пришло время уйти. В дальнейшем началась серия государственных переворотов и война за независимость, которая продолжалась почти 20 лет. Параллельно процессы, также вызванные Наполеоновскими войнами в Европе, происходили и в соседних, португальских, колониях. Там случилась вообще особая история. Убегая от армии Наполеона, в 1808 году королева Португалии вместе с принцем Жуаном (будущим королем Португалии Жуаном VI) и правительством переплыла океан и прибыла в административный центр португальской колонии Бразилия — Рио-де-Жанейро. Во время своего пребывания «в изгнании» король Жуан провозгласил Бразилию королевством, уравняв в статусе с Португалией. Это королевство пожелало расширить территории за счет соседей, воевавших за независимость от Испании. В 1821-м Бразилия захватила территорию современного Уругвая и присоединила ее к себе. После того, как король Жуан вернулся в Европу, местный принц-регент Педру провозгласил независимость Бразилии и основал Бразильскую империю. Уругвай не по своей воле оставался в составе этой империи до 1828 года. Однако с 1825 года за его независимость шла война. Аргентина, которая была ведущей страной бывшего испанского вице-королевства Рио-де-ла-Плата, разобравшись с собственной независимостью, решила восстановить и территориальную целостность. Весной 1825-го в Уругвай из Буэнос-Айреса прибыла группа уругвайских патриотов (историки называют их «тридцать три бессмертных» или «тридцать три Ориенталес»), которые за рубежом продолжали дело борьбы за независимость страны еще с момента ее захвата Бразилией. Именно они организовали восстание против бразильской власти и 25 августа 1825-го провозгласили независимость Уругвая. А вслед – заявили о союзе с Аргентиной. С этого момента между Аргентиной и Бразилией началась война за территорию, которая длилась три года. В 1828-м страны при посредничестве Великобритании заключили мирный договор, согласно которому обе отказались от прав на территорию Уругвая и гарантировали независимость этой страны.

25 августа 1912 года в Китае основали партию «Гоминьдан» — «национальную партию», которая до середины 1990-х (а впоследствии и в 2000-х) оставалась у власти в Китайской Республике на Тайване. Создание Гоминьдана стало ответом лидера китайской революции Сунь Ятсена на попытку императорского генерала Шикая установить личную диктатуру в стране после отречения от престола маньчжурской династии. После создания партии Сунь Ятсен призвал народ ко второй революции. Она привела Гоминьдан к власти — при поддержке китайских коммунистов. В дальнейшем борьба за власть между Гоминьданом и бывшими союзниками — коммунистами привела к расколу в республике и гражданской войне.

25 августа 1920 года завершилась Варшавская битва, известная как «Чудо на Висле». В этом сражении польские войска при поддержке военных соединений УНР одержали победу над российской Красной армией. Бои продолжались с 13 августа и стали решающими в советско-польской войне 1919-1921 годов.

Войска УНР в советско-польской войне, Петлюра
Слева направо: польский генерал А. Листовский, Главный атаман Армии УНР С. Петлюра, военный министр УНР В. Сальский, командир 6-й дивизии Сечевых Стрельцов М. Безручко. Фото: www.memory.gov.ua

«21 апреля 1920 правительства УНР и Польши заключили соглашение о создании единого антибольшевистского фронта. Первые успехи (освобождение Житомира, Бердичева, Казятина, Киева) в результате стратегических просчетов сменились серией поражений. В августе большевистские войска Михаила Тухачевского приблизились к Варшаве. В борьбе с Красной армией немаловажную роль сыграли украинцы. В частности, морская пехота контр-адмирала Михаила Билинского и 6-я дивизия УНР генерала Марка Безручко под Замостьем 12 дней выдерживали атаки 1-й конной армии Семена Буденного, двигавшейся в тыл контратакующим дивизиям поляков. Под Варшавой потерпел крах большевистский поход на Берлин и Париж, а с ним – и мечты о мировой революции. Потери Красной армии в Варшавском сражении оценивают в 25 тысяч убитыми и 60 тысяч пленными. Польша потеряла 4,5 тысячи солдат», — сообщает о тех событиях Украинский институт национальной памяти.

Несмотря на значительную роль украинцев в отражении большевистского нашествия на Польшу, в дальнейшем бывшие союзники – поляки не учли интересы УНР, заключая перемирие (а впоследствии – и Рижский мир) с большевиками. Подписав эти документы, поляки признали так называемую УССР и еще и отхватили себе часть украинских территорий.

25 августа 1964 года украинского генерала Петра Григоренко, публично выступавшего против советской власти того времени, разжаловали в рядовые и направили на принудительное лечение в психбольницу.

Церковный праздник 25 августа

25 августа чтят память апостола от 70-ти Тита. Он был родом с острова Крит, из знатной семьи. В 12 лет Тит во сне услышал голос, который советовал ему покинуть изучение классической философии, а вместо того «найти спасающую мудрость». Поэтому Тит прочел пророчества, говорившие о пришествии Спасителя. Когда же до Крита дошли известия о появлении в Палестине «Великого пророка», творящего чудеса, правитель острова отправил Тита в Иерусалим, чтобы узнать, что из этого правда. Тит послушал проповеди Христа и поверил в Бога. Он был свидетелем страданий и смерти Иисуса, его воскресения и вознесения. Крестил Тита апостол Павел. Тит стал его ближайшим учеником и сопровождал Павла в путешествиях. Впоследствии Тит стал епископом Критским. Он прожил долгую жизнь и умер мирно в глубокой старости.

Народные приметы

Если в лесу много грибов, то зима будет длинная и холодная.

Если 25 августа после обеда идет дождь, то и 26 августа будет ливень.

Если с деревьев уже начали опадать листья, то зима будет ранней и суровой.

Что нельзя делать 25 августа

День не подходит для начала строительных работ или ремонта.

Нельзя заключать 25 августа соглашения и договоры.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2024 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 августа в Украине — День шахтера. В 1609 году в этот день Галилео Галилей продемонстрировал телескоп малому совету Венеции".