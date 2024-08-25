Сегодня 25 августа: какой праздник и день в истории

25 августа в Украине — День шахтера. В 1609 году в этот день Галилео Галилей продемонстрировал телескоп малому совету Венеции. В 1810-м британец Пол Дюран получил патент на консервную банку. В 1825-м провозгласил независимость Уругвай. В 1912-м в Китае основали партию «Гоминьдан». В 1920-м завершилась Варшавская битва, известная как «Чудо на Висле».

Праздники и памятные даты 25 августа

25 августа в Украине – День шахтера и Праздник жатвы (оба отмечают в последнее воскресенье августа). Также 25 августа – день украинских городов Донецк и Ровно.

Также отмечают: День примирительного поцелуя, День рождения консервной банки, Всемирный день топлесс (отмечают в воскресенье, которое ближе всего к 26 августа).

25 августа в истории

25 августа 1609 года Галилео Галилей продемонстрировал телескоп малому совету дожа Венеции Леонардо Донато.

Хотя Галилея часто называют изобретателем телескопа, это не так. На право этого открытия претендуют несколько голландских мастеров: Ганс Липперсгей, Захар Янсен и Якоб Мэтьюс. Они почти одновременно создали схожие конструкции и подали заявки на патенты. При этом сам принцип визуального увеличения объектов с помощью линз был известен гораздо раньше. Так называемые «камни для чтения» – первые линзы из горного хрусталя – существовали в Европе еще в Средневековье. А первые упоминания о существовании средств, похожих на современные подзорные трубы, на Востоке фиксировали еще во времена первых крестовых походов. Впрочем, демонстрация телескопа Галилеем и ассоциация именно с ним не случайны. Ведь Галилео Галилей стал тем человеком, который не только значительно улучшил конструкцию телескопа и увеличил в разы возможности приближения, но и использовал его для исследования космоса. От первых телескопов, имевших трехкратное увеличение, Галилей дошел до 33-кратного. Именно с его помощью в 1610 году ученый обнаружил спутники Юпитера. Интересно, что само название «телескоп» появилось через несколько лет после появления прибора. Автором слова является греческий поэт-богослов Джованни Демиссиани. Он придумал название во время пира, состоявшегося 14 апреля 1611 года, соединив греческие слова tele («далеко») и skopein («рассматривать»).

25 августа 1810 года британец Пол Дюран получил патент на металлическую консервную банку. Сам принцип консервации в металлическом контейнере открыл французский кондитер Николя Аппер. Он в 1809 году разработал и описал принцип долгосрочного хранения продуктов. Изобретатель Дюран создал универсальный контейнер для такого хранения, опираясь на советы Аппера. Сам Дюран в промышленных масштабах жестянки не производил. В 1812 году он продал свой патент за 1000 фунтов двум английским промышленникам – Брайану Донкину и Джону Холлу. Они в 1813 году построили первую консервную фабрику в Лондоне. Главными заказчиками их продукции стали британская армия и флот. Первые консервные банки производили из кованого вручную железного листа, который еще и покрывали оловом. В результате вес такого контейнера был около 0,5 кг. Дно и крышки припаивали отдельно вручную, при этом использовали для герметичности швов свинец. При длительном употреблении консервов из таких контейнеров люди рисковали получить отравление свинцом, о чем в начале использования жестянок, конечно, не знали. Сложная технология и ручная работа приводили к тому, что первые консервные банки были недешевыми, да и скорость их производства была далека от современного конвейера: один умелый работник создавал по пять-шесть консервных банок в час.

25 августа 1825 года провозгласил независимость Уругвай. Это произошло в результате войны за независимость испанских колоний в Америке.

Война началась после захвата Испании – страны-метрополии – войсками Наполеона в 1807-1808 годах. В тот момент в Южной Америке испанские колониальные владения были объединены в вице-королевство Рио-де-ла-Плата (в него входили территории современных Уругвая, Парагвая, Аргентины, а также частично Боливии). Когда власть «наверху», в Европе, временно исчезла, на местах решили, что и вице-королю пришло время уйти. В дальнейшем началась серия государственных переворотов и война за независимость, которая продолжалась почти 20 лет. Параллельно процессы, также вызванные Наполеоновскими войнами в Европе, происходили и в соседних, португальских, колониях. Там случилась вообще особая история. Убегая от армии Наполеона, в 1808 году королева Португалии вместе с принцем Жуаном (будущим королем Португалии Жуаном VI) и правительством переплыла океан и прибыла в административный центр португальской колонии Бразилия — Рио-де-Жанейро. Во время своего пребывания «в изгнании» король Жуан провозгласил Бразилию королевством, уравняв в статусе с Португалией. Это королевство пожелало расширить территории за счет соседей, воевавших за независимость от Испании. В 1821-м Бразилия захватила территорию современного Уругвая и присоединила ее к себе. После того, как король Жуан вернулся в Европу, местный принц-регент Педру провозгласил независимость Бразилии и основал Бразильскую империю. Уругвай не по своей воле оставался в составе этой империи до 1828 года. Однако с 1825 года за его независимость шла война. Аргентина, которая была ведущей страной бывшего испанского вице-королевства Рио-де-ла-Плата, разобравшись с собственной независимостью, решила восстановить и территориальную целостность. Весной 1825-го в Уругвай из Буэнос-Айреса прибыла группа уругвайских патриотов (историки называют их «тридцать три бессмертных» или «тридцать три Ориенталес»), которые за рубежом продолжали дело борьбы за независимость страны еще с момента ее захвата Бразилией. Именно они организовали восстание против бразильской власти и 25 августа 1825-го провозгласили независимость Уругвая. А вслед – заявили о союзе с Аргентиной. С этого момента между Аргентиной и Бразилией началась война за территорию, которая длилась три года. В 1828-м страны при посредничестве Великобритании заключили мирный договор, согласно которому обе отказались от прав на территорию Уругвая и гарантировали независимость этой страны.

25 августа 1912 года в Китае основали партию «Гоминьдан» — «национальную партию», которая до середины 1990-х (а впоследствии и в 2000-х) оставалась у власти в Китайской Республике на Тайване. Создание Гоминьдана стало ответом лидера китайской революции Сунь Ятсена на попытку императорского генерала Шикая установить личную диктатуру в стране после отречения от престола маньчжурской династии. После создания партии Сунь Ятсен призвал народ ко второй революции. Она привела Гоминьдан к власти — при поддержке китайских коммунистов. В дальнейшем борьба за власть между Гоминьданом и бывшими союзниками — коммунистами привела к расколу в республике и гражданской войне.

25 августа 1920 года завершилась Варшавская битва, известная как «Чудо на Висле». В этом сражении польские войска при поддержке военных соединений УНР одержали победу над российской Красной армией. Бои продолжались с 13 августа и стали решающими в советско-польской войне 1919-1921 годов.

«21 апреля 1920 правительства УНР и Польши заключили соглашение о создании единого антибольшевистского фронта. Первые успехи (освобождение Житомира, Бердичева, Казятина, Киева) в результате стратегических просчетов сменились серией поражений. В августе большевистские войска Михаила Тухачевского приблизились к Варшаве. В борьбе с Красной армией немаловажную роль сыграли украинцы. В частности, морская пехота контр-адмирала Михаила Билинского и 6-я дивизия УНР генерала Марка Безручко под Замостьем 12 дней выдерживали атаки 1-й конной армии Семена Буденного, двигавшейся в тыл контратакующим дивизиям поляков. Под Варшавой потерпел крах большевистский поход на Берлин и Париж, а с ним – и мечты о мировой революции. Потери Красной армии в Варшавском сражении оценивают в 25 тысяч убитыми и 60 тысяч пленными. Польша потеряла 4,5 тысячи солдат», — сообщает о тех событиях Украинский институт национальной памяти.

Несмотря на значительную роль украинцев в отражении большевистского нашествия на Польшу, в дальнейшем бывшие союзники – поляки не учли интересы УНР, заключая перемирие (а впоследствии – и Рижский мир) с большевиками. Подписав эти документы, поляки признали так называемую УССР и еще и отхватили себе часть украинских территорий.

25 августа 1964 года украинского генерала Петра Григоренко, публично выступавшего против советской власти того времени, разжаловали в рядовые и направили на принудительное лечение в психбольницу.

Церковный праздник 25 августа

25 августа чтят память апостола от 70-ти Тита. Он был родом с острова Крит, из знатной семьи. В 12 лет Тит во сне услышал голос, который советовал ему покинуть изучение классической философии, а вместо того «найти спасающую мудрость». Поэтому Тит прочел пророчества, говорившие о пришествии Спасителя. Когда же до Крита дошли известия о появлении в Палестине «Великого пророка», творящего чудеса, правитель острова отправил Тита в Иерусалим, чтобы узнать, что из этого правда. Тит послушал проповеди Христа и поверил в Бога. Он был свидетелем страданий и смерти Иисуса, его воскресения и вознесения. Крестил Тита апостол Павел. Тит стал его ближайшим учеником и сопровождал Павла в путешествиях. Впоследствии Тит стал епископом Критским. Он прожил долгую жизнь и умер мирно в глубокой старости.

Народные приметы

Если в лесу много грибов, то зима будет длинная и холодная.

Если 25 августа после обеда идет дождь, то и 26 августа будет ливень.

Если с деревьев уже начали опадать листья, то зима будет ранней и суровой.

Что нельзя делать 25 августа

День не подходит для начала строительных работ или ремонта.

Нельзя заключать 25 августа соглашения и договоры.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.