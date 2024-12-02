Сьогодні 2 грудня: яке свято та день в історії

2 грудня 1804 року коронували Наполеона I Бонапарта. У 1823-му президент США Джеймс Монро в посланні до Конгресу проголосив знамениту “доктрину Монро”. У 1852-му Шарль Луї Наполеон, обраний президентом Франції, здійснив переворот і оголосив себе імператором Наполеоном III. У 1896-му в Харкові відбувся перший в Україні кіносеанс. У 1991-му Канада та Польща першими визнали незалежність України. У 1993-му вбили Пабло Ескобара.

Свята та пам’ятні дати 2 грудня

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства, Всесвітній день комп’ютерної грамотності.

Також у світі: Кіберпонеділок (день надзвичайних знижок в інтернет-магазинах після Чорної п’ятниці), День спеціальної освіти, Міжнародний день модельної залізниці, День оладок, День безпечної бритви, День Волта Діснея (відзначають у перший понеділок грудня).

2 грудня в історії

2 грудня 1804 року у соборі Нотр-Дам відбулася коронація Наполеона Бонапарта. Папа Римський Пій VII оголосив його Імператором Французьким Наполеоном I. Докладніше.

2 грудня 1805 року армія Наполеона розбила російсько-австрійське військо в Аустерліцькій битві (або “Битві трьох імператорів”).

2 грудня 1823 року президент США Джеймс Монро в посланні до Конгресу проголосив ту саму “доктрину Монро”. Її досі люблять згадувати політологи, пояснюючи нюанси американської політики – в контексті “ізоляціонізму”. Максимально спрощуючи суть сказаного Монро, його “іменну доктрину” зводять до формулювання: “Америка для американців”. Насправді звичайно, політична позиція, яку заявив ​​президент, була складнішою, а її формулювання – багатограннішим.

Приводом для появи тематики ізоляціонізму в промові президента США стали чергові спроби європейців втрутитися в події в Америці. При цьому вони стосувалися не північного континенту, а південного. Там саме відбувався “парад суверенітетів”: внаслідок наполеонівських війн та ослаблення Іспанії одна за одною свою незалежність почали проголошувати її колонії (подібні події відбувалися й на португальських територіях, але все ж таки з членами королівської родини на чолі). Восени 1822 року у Вероні провели конгрес глави країн Священного союзу (Пруссії, Австрії та Росії). Вони вирішували подальшу долю Іспанії, де сталася революція. Наслідком цих домовленостей надалі стала французька інтервенція до Іспанії та повернення “на іноземних багнетах” на трон ненависного іспанцям короля Фердинанда VII. Однак у контексті подій у США важливий не так цей епізод, як рішення, яке затвердили на тому ж конгресі – про поширення французької інтервенції також на колишні колонії Іспанії в Південній Америці. Велика Британія, яка об’єднувалася зі Священним союзом у часи боротьби з Наполеоном, у питанні “вирішення долі Іспанії” залишилася осторонь. Щодо втручання французів у справи заокеанських колоній, то ця ідея британців не влаштовувала зовсім, адже створювала для них значну конкуренцію. Міністр закордонних справ Великої Британії звернувся до США, пропонуючи спільно протистояти “латиноамериканським планам” Священного союзу. І хоча сама ідея не дати французам “пхати носа” у справи Америки імпонувала керівництву Штатів, місцеві політики не хотіли братися за цю справу як “посіпаки” британців. Таку політику “абстрагування” від європейців загалом та колишньої метрополії зокрема сформулював тодішній держсекретар США (і майбутній шостий президент) Джон Квінсі Адамс. Саме йому належала ідея надіслати чіткий меседж усім “заокеанським друзям” – про те, що без їхнього втручання в цій частині світу повністю обійдуться. Цьому й була присвячена промова президента Монро, виголошена перед Конгресом. Ключовий для розуміння “доктрини Монро” епізод цієї промови наступний.

“Американські континенти, які домоглися свободи та незалежності й оберігають їх, відтепер не повинні розглядатися як об’єкт майбутньої колонізації з боку будь-яких європейських держав… Ми ​​завжди із занепокоєнням та інтересом спостерігали за подіями у цій частині земної кулі (у Європі – Ред.), із якою в нас не тільки існують тісні взаємини, але з якою пов’язане наше походження. Громадяни Сполучених Штатів мають найдружніші почуття до своїх побратимів по той бік Атлантичного океану, до їхньої свободи та щастя. Ми ніколи не брали участі у війнах європейських держав, які стосуються них самих, і це відповідає нашій політиці. Ми обурюємося на заподіяні нам кривди або готуємося до оборони лише в разі порушення наших прав або виникнення загрози ним. За необхідністю ми набагато більшою мірою виявляємося залученими до подій, що відбуваються в нашій півкулі, і виступаємо з приводів, які повинні бути очевидні всім добре обізнаним і неупередженим спостерігачам. Політична система союзних держав суттєво відрізняється в цьому сенсі від політичної системи Америки… Тому в інтересах збереження щирих та дружніх відносин, що існують між Сполученими Штатами та цими державами, ми зобов’язані оголосити, що маємо розглядати спробу з їхнього боку поширити свою систему на будь-яку частину цієї півкулі як таку, що становить загрозу нашому миру та безпеці. Ми не втручалися та не будемо втручатися у справи колоній, які вже існують, чи залежних територій якоїсь європейської держави. Але щодо урядів країн, які проголосили та зберігають свою незалежність, і тих, чию незалежність, після ретельного вивчення і на основі принципів справедливості, ми визнали, ми не можемо розглядати будь-яке втручання європейської держави з метою придушення цих країн або встановлення будь-якого контролю над ними інакше, як недружній вияв щодо Сполучених Штатів”.

Простіше кажучи, Монро прямим текстом порадив європейцям не втручатися в американські справи, якщо вони не бажають конфлікту зі США. А також пообіцяв, що його країна також не братиме участі у “європейських війнах”. З останнім, як відомо, так і не склалося.

2 грудня 1851 року у Франції з’явився імператор Наполеон ІІІ. Докладніше.

2 грудня 1896 року відбувся перший в Україні кіносеанс – у Харкові. Докладніше.

2 грудня 1949 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції іншими особами. Тому цього дня щороку відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства.

2 грудня 1991 року, наступного ж дня після проведення Всеукраїнського референдуму, незалежність України визнали дві перші країни світу – Канада та Польща. Докладніше.

2 грудня 1993 року в Медельїні поліція вбила знаменитого колумбійського наркобарона Пабло Ескобара. Докладніше.

Церковне свято 2 грудня

2 грудня вшановують пам’ять пророка Авакума. Він є одним із 12 малих пророків. Авакум пророкував близько 650 року до нашої ери. Він передрік руйнування Єрусалимського храму, Вавилонський полон і повернення полонених на батьківщину. Під час війни з вавилонянами пророк пішов до Аравії, де йому зустрівся ангел і миттєво переніс пророка до Вавилону. Там у цей час у в’язниці був пророк Даниїл. У цей момент Авакум якраз ніс їжу женцям, але віддав її Данилові, вгамувавши його голод. Після закінчення війни з вавилонянами пророк Авакум повернувся на батьківщину, де помер у глибокій старості.

Народні прикмети

Якщо на вікнах морозні візерунки – навесні буде багато зелені.

Якщо зірки вночі яскраві – буде сильний мороз.

Якщо кішка спить весь день – до холодної погоди.

Що не можна робити 2 грудня

Не можна поширювати негативні думки.

Не можна лінуватися.

Не можна ділитися планами на майбутнє, навіть із найближчими людьми.