Сьогодні 19 червня: яке свято та день в історії

19 червня 1819 року до Великобританії приплив перший пароплав, що перетнув океан. 1953-го в США на електричному стільці стратили подружжя Розенбергів, яких звинуватили в шпигунстві на користь СРСР. 1991-го найвідоміший наркобарон світу Пабло Ескобар здався колумбійській владі.

Свята та пам’ятні дати 19 червня

19 червня в Україні – День фермера.

Під егідою ООН проходять: Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту, Міжнародний день серповидноклітинної анемії та Всесвітній день дитячого футболу.

У світі – Всесвітній день прогулянки.

19 червня в історії

19 червня 1819 року до Великобританії – у порт Ліверпуля – приплив пароплав “Саванна”.

Він став першим пароплавом, що перетнув Атлантичний океан. Насправді корабель міг рухатись як за допомогою парової машини, так і на вітрилах. І частину подорожі здійснив саме за допомогою вітру. Збудували “Саванну” для здійснення поштових рейсів. А в процесі капітан переконав транспортну компанію Scarborough & Isaacs придбати судно та перетворити його на пароплав. Тоді на вітрильнику встановили паровий двигун та гребні колеса. У перший рейс “Саванна” вирушила 24 травня без пасажирів – відчайдух не знайшлося. Дорогою вона “налякала” кілька зустрічних кораблів. Коли команди бачили дим на вітрильнику, то думали, що він горить. Крім того, “Саванну” не могли наздогнати – вона рухалася набагато швидше за ті судна, які зустрічалися дорогою. Коли корабель таки дістався Ліверпуля, про нього вже добре знали. Тож зустрічали судно сотні човнів. “Життя” “Саванни” виявилося нетривалим – вона зазнала катастрофи недалеко від Лонг-Айленда в 1821 році. І після неї пароплави не перетинали Атлантику ще близько 30 років.

19 червня 1953 року в США на електричному стільці стратили місцевих комуністів подружжя Джуліуса та Етель Розенбергів.

Їх звинуватили в роботі на радянську розвідку. На той момент Джуліус та Етель були одружені майже 20 років, у них було двоє дітей. Після смерті батьків їх усиновили. Розенберги увійшли в історію як єдині громадяни США, звинувачені у шпигунстві на СРСР за часів Холодної війни. Доніс на подружжя радянський перебіжчик Ігор Гузенко. За даними слідства, Джуліус Розенберг передавав радянській розвідці дані аеротехнічних компонентів озброєнь США. Його та його дружину також підозрювали в постачанні СРСР розвідданих з ядерних випробувань у Манхеттенському проєкті в Лос-Аламос. Процес над Розенбергами був відкритим. Їх визнали винними 29 травня 1951 року. Помилування для подружжя просили різні діячі – від Сталіна до Папи Римського Пія XII. Проте всі звернення відхилили. Джуліуса й Етель Розенбергів стратили на електричному стільці у федеральній тюрмі Сінг-Сінг у штаті Нью-Йорк.

19 червня 1991 року найвідоміший наркобарон світу та мультимільярдер Пабло Ескобар здався колумбійській владі (добившись скасування для себе екстрадиції до США).

До цього на Ескобара роками полювали спецслужби. “Король кокаїну” починав свою “кар’єру” в нетрях Медельїна – з того, що викрадав надгробки з місцевого цвинтаря, стирав написи та перепродував. Згодом він перейшов на торгівлю цигарками та марихуаною. Далі сколотив банду та викрадав автомобілі, займався рекетом. При цьому серед місцевого населення майбутній наркобарон мав образ такого собі “Робін Гуда”. Грабуючи багатіїв, він будував для бідняків дешеве житло.

Уже в 22 роки Ескобар був найвідомішим зі злочинців Медельїна. І на цьому етапі свого життя він прийшов до ідеї торгувати кокаїном. Рослини, що містять кокаїн, поширені в Колумбії, тому проблем із сировиною для виробництва не було. На початку Ескобар був посередником – купував наркотики у виробників та перепродував для подальшого збуту в США. Потім сам організував контрабанду та відкрив у джунглях хімічні лабораторії. Його “бізнес” зростав небувалими темпами. Влітку 1977 року Ескобар із трьома великими наркоторговцями створив сумнозвісний Медельїнський картель. Масштаби його наркоторгівлі були такими, що у розпорядженні “баронів” були вже і літаки, і навіть підводні човни.

Ескобар став одним із найбагатших людей світу. У рідній Колумбії його вплив був надзвичайним – він купував поліціянтів, суддів, політиків. Проте спроби “легалізуватися”, перейшовши у політику, виявилися невдалими. Ескобар на нетривалий час отримав посаду у Конгресі та навіть мав президентські амбіції. Однак міністр юстиції швидко розгорнув проти наркобарона масштабну кампанію, і Ескобара виключили з Конгресу. За це міністр поплатився життям – його застрелили на вулиці. Кінець надзвичайних успіхів Ескобара почав наступати у 1980-х, коли адміністрація президента США Рейгана оголосила війну з поширенням наркотиків у світі. Колумбія погодилася видавати наркоділків американському правосуддю. На це Ескобар та його картель відповіли терором. Почалися напади на всіх, хто виступав проти наркоторгівлі, згодом – криваві масові теракти (у тому числі підрив літака із сотнею пасажирів, вибухи на вулицях тощо). На Ескобара відкрили відверте полювання. Для його затримання створили “Особливу пошукову групу” з поліціянтів, спецслужбовців і військових. У таких умовах Ескобар таки зміг шантажем та викраденням людей домогтися поступок від уряду Колумбії. Наркобарону дали гарантії, що його не екстрадують до США. Саме тоді він здався колумбійській владі.

А після цього вирушив до “в’язниці” Ла Катедраль, яку побудував сам для себе. Вона більше нагадувала спа-центр чи престижний клуб. До послуг “в’язня” Ескобара була дискотека, сауна, басейн. Його без проблем відвідували рідні та друзі. Зрозуміло, що з цієї “в’язниці” він продовжував керувати своїм кокаїновим бізнесом. Коли ж Ескобара спробували перевести до нормальної в’язниці, він просто втік. Переслідування наркобарона тривало рік, і його таки застрелили у грудні 1993-го.

Церковне свято 19 червня

19 червня християни вшановують пам’ять преподобного Вiссаріона, чудотворця Єгипетського. Віссаріон ще в молодості прийняв хрещення, вів строге життя, здійснив подорож святими місцями, відвідав низку пустельників. А після повернення прийняв постриг і став учнем преподобного Ісидора Пелусіота. Святий Віссаріон взяв на себе обітницю безмовності, їв їжу один раз на тиждень, а іноді залишався без їжі та пиття по 40 днів. Мав дар чудотворень. Більшу частину життя святий провів просто неба в молитовному усамітненні. Помер мирно в глибокій старості.

Народні прикмети

Якщо квітне польова берізка, погода буде теплою та сухою.

Якщо на жасмині вже опали квіти, то осінь буде ранньою.

Що не можна робити 19 червня

Не варто випасати кіз, корів і овець.

Не можна пити спиртне на поминках, якщо вони припали на цей день.