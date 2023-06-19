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Сегодня 19 июня: какой праздник и день в истории

Мир 06:00   19.06.2023
Оксана Горун
Сегодня 19 июня: какой праздник и день в истории

19 июня 1819 года в Великобританию приплыл первый пароход, пересекший океан. В 1953-м в США на электрическом стуле казнили супругов Розенбергов, которых обвинили в шпионаже в пользу СССР. В 1991-м самый известный наркобарон мира Пабло Эскобар сдался колумбийским властям.

Праздники и памятные даты 19 июня

19 июня в Украине – День фермера.

Под эгидой ООН проходят: Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, Международный день серповидноклеточной анемии и Всемирный день детского футбола.

В мире – Всемирный день прогулки.

19 июня в истории

19 июня 1819 года в Великобританию – в порт Ливерпуля — приплыл пароход «Саванна».

Пароход Саванна
Иллюстрация: Hunter Wood

Он стал первым пароходом, пересекшим Атлантический океан. На самом деле корабль мог двигаться как с помощью паровой машины, так и на парусах. И часть путешествия совершил именно с помощью ветра. Построили «Саванну» для совершения почтовых рейсов. А в процессе капитан убедил транспортную компанию Scarborough & Isaacs приобрести судно и превратить его в пароход. Тогда на паруснике установили паровой двигатель и гребные колеса. В первый рейс «Саванна» отправилась 24 мая без пассажиров – отчаянных не нашлось. В пути она «напугала» несколько встречных кораблей. Когда команды видели дым на паруснике, думали, что он горит. Кроме того, «Саванну» не могли догнать – она двигалась гораздо быстрее тех судов, которые встречались по дороге. Когда корабль таки добрался до Ливерпуля, о нем уже хорошо знали. Так что встречали судно сотни лодок. «Жизнь» «Саванны» оказалась непродолжительной – она потерпела катастрофу недалеко от Лонг-Айленда в 1821 году. И после нее пароходы не пересекали Атлантику еще около 30 лет.

19 июня 1953 года в США на электрическом стуле казнили местных коммунистов супругов Джулиуса и Этель Розенбергов.

Супруги Розенберги, казненные за шпионаж
Фото: Roger Higgins

Их обвинили в работе на советскую разведку. На тот момент Джулиус и Этель были женаты почти 20 лет, у них было двое детей. После смерти родителей их усыновили. Розенберги вошли в историю как единственные граждане США, обвиненные в шпионаже на СССР во времена Холодной войны. Донес на супругов советский перебежчик Игорь Гузенко. По данным следствия, Джулиус Розенберг передавал советской разведке данные аэротехнических компонентов вооружений США. Его и его жену также подозревали в поставках СССР разведданных по ядерным испытаниям в Манхэттенском проекте в Лос-Аламос. Процесс над Розенбергами был открытым. Их признали виновными 29 мая 1951 года. Помилование для супругов просили самые разные деятели — от Сталина до Папы Римского Пия XII. Однако все обращения были отклонены. Джулиуса и Этель Розенбергов казнили на электрическом стуле в федеральной тюрьме Синг-Синг в штате Нью-Йорк.

19 июня 1991 года самый известный наркобарон мира и мультимиллиардер Пабло Эскобар сдался колумбийским властям (добившись отмены для себя экстрадиции в США).

Пабло Эскобар наркобарон
Фото: Colombian National Police

До этого за Эскобаром годами охотились спецслужбы. «Король кокаина» начинал свою «карьеру» в трущобах Медельина – с того, что похищал надгробия с местного кладбища, стирал надписи и перепродавал. Впоследствии он перешел на торговлю сигаретами и марихуаной. Далее сколотил банду и похищал автомобили, занимался рэкетом. При этом среди местного населения будущий наркобарон имел образ эдакого «Робин Гуда». Грабя богачей, он строил для бедняков дешевое жилье.

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    • Уже в 22 года Эскобар был известнейшим из преступников Медельина. И на этом этапе своей жизни он пришел к идее торговать кокаином. Растения, содержащие кокаин, распространены в Колумбии, поэтому проблем с сырьем для производства не было. В начале Эскобар был посредником – покупал наркотики у производителей и перепродавал для дальнейшего сбыта в США. Затем сам организовал контрабанду и открыл в джунглях химические лаборатории. Его «бизнес» рос небывалыми темпами. Летом 1977 года Эскобар с тремя крупными наркоторговцами создал печально известный Медельинский картель. Масштабы его наркоторговли были такими, что в распоряжении «баронов» были уже и самолеты, и даже подлодки.

    Эскобар стал одним из богатейших людей мира. В родной Колумбии его влияние было чрезвычайным – он подкупал полицейских, судей, политиков. Однако попытки «легализоваться», перейдя в политику, оказались неудачными. Эскобар на непродолжительное время получил должность в Конгрессе и даже имел президентские амбиции. Однако министр юстиции быстро развернул против наркобарона масштабную кампанию, и Эскобара исключили из Конгресса. За это министр поплатился жизнью – его застрелили на улице. Конец чрезвычайным успехам Эскобара начал наступать в 1980-х, когда администрация президента США Рейгана объявила войну с распространением наркотиков в мире. Колумбия согласилась выдавать наркодельцов американскому правосудию. На это Эскобар и его картель ответили террором. Начались нападения на всех, кто выступал против наркоторговли, впоследствии – кровавые массовые теракты (в том числе подрыв самолета с сотней пассажиров, взрывы на улицах и т.п.). На Эскобара открыли откровенную охоту. Для его задержания создали «Особую поисковую группу» из полицейских, спецслужб и военных. В таких условиях Эскобар таки смог шантажом и похищением людей добиться уступок от правительства Колумбии. Наркобарону дали гарантии, что его не экстрадируют в США. Именно тогда он сдался колумбийским властям.

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    • А после этого отправился в «тюрьму» Ла Катедраль, которую построил сам для себя. Она больше напоминала спа-центр или престижный клуб. К услугам «заключенного» Эскобара была дискотека, сауна, бассейн. Его без проблем посещали родные и друзья. Понятно, что просто из этой «тюрьмы» он продолжал руководить своим кокаиновым бизнесом. Когда же Эскобара попытались перевести в нормальную тюрьму, он просто сбежал. Преследование наркобарона продолжалось год, и его все-таки застрелили в декабре 1993-го.

    Церковный праздник 19 июня

    19 июня христиане чтят память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского. Виссарион еще в молодости принял крещение, вел строгую жизнь, совершил путешествие по святым местам, посетил ряд отшельников. А по возвращении принял постриг и стал учеником преподобного Исидора Пелусиота. Святой Виссарион принял на себя обет безмолвия, ел один раз в неделю, а иногда оставался без еды и питья по 40 дней. Имел дар чудотворения. Большую часть жизни святой провел под открытым небом в молитвенном уединении. Умер мирно в глубокой старости.

    Народные приметы

    Если цветет полевая березка, погода будет теплой и сухой.

    Если на жасмине уже опали цветы, то осень будет ранней.

    Что нельзя делать 19 июня

    Не стоит выпасать коз, коров и овец.

    Нельзя пить спиртное на поминках, если они пришлись на этот день.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 06:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июня 1819 года в Великобританию приплыл первый пароход, пересекший океан. В 1953-м в США на электрическом стуле казнили супругов Розенбергов, которых обвинили в шпионаже в пользу СССР. В 1991-м самый известный наркобарон мира Пабло Эскобар сдался колумбийским властям".