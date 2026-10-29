Болело и чесалось веко: на Харьковщине женщине удалили гельминта длиной 9,5 см

Фото: Харьковский областной центр по контролю и профилактике заболеваний

На Харьковщине зарегистрирован третий случай дирофиляриоза. Гельминта обнаружили у жительницы Изюмского района, которая, вероятно, заразилась в результате укуса комара.

Как сообщили в Харьковском областном центре по контролю и профилактике болезней, жительница Изюмского района обратилась к врачам из-за боли и отека века левого глаза. В ходе операции медики удалили гельминта — дирофилярию длиной 9,5 см. Его идентифицировала паразитологическая лаборатория Харьковского центра контроля и профилактики болезней.

В облцентре говорят, что дирофиляриозом можно заразиться через укус инфицированного комара. Среди возможных симптомов – припухлости, зуд, отек, покраснение и боль.

«Если вы заметили непонятное уплотнение, отек или зуд, особенно в области глаз, обратитесь к врачу», — предупреждают специалисты.

Напомним, на Харьковщине: заболеваемость туберкулезом среди детей выросла почти вдвое. Причем у трети из заболевших обнаружили открытую форму туберкулеза.