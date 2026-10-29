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Болело и чесалось веко: на Харьковщине женщине удалили гельминта длиной 9,5 см

Здоровье 18:03   29.10.2026
Татьяна Литвина
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Болело и чесалось веко: на Харьковщине женщине удалили гельминта длиной 9,5 см Фото: Харьковский областной центр по контролю и профилактике заболеваний

На Харьковщине зарегистрирован третий случай дирофиляриоза. Гельминта обнаружили у жительницы Изюмского района, которая, вероятно, заразилась в результате укуса комара.

Как сообщили в Харьковском областном центре по контролю и профилактике болезней, жительница Изюмского района обратилась к врачам из-за боли и отека века левого глаза. В ходе операции медики удалили гельминта — дирофилярию длиной 9,5 см. Его идентифицировала паразитологическая лаборатория Харьковского центра контроля и профилактики болезней.

паразит 29 октября
Фото: Харьковский областной центр по контролю и профилактике заболеваний

В облцентре говорят, что дирофиляриозом можно заразиться через укус инфицированного комара. Среди возможных симптомов – припухлости, зуд, отек, покраснение и боль.

«Если вы заметили непонятное уплотнение, отек или зуд, особенно в области глаз, обратитесь к врачу», — предупреждают специалисты.

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Напомним, на Харьковщине: заболеваемость туберкулезом среди детей выросла почти вдвое. Причем у трети из заболевших обнаружили открытую форму туберкулеза.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 18:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине зарегистрирован третий случай дирофиляриоза. Гельминта обнаружили у жительницы Изюмского района, которая, вероятно, заразилась через укус комара.".