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В Европе зафиксировали опасное заболевание: харьковчан просят быть осторожными

Общество 14:16   10.04.2025
Виктория Яковенко
В Европе зафиксировали опасное заболевание: харьковчан просят быть осторожными

В Харьковском горсовете сообщают: в нескольких европейских странах зафиксировали вспышки опасного вирусного заболевания животных – ящура.

По данным Госпродпотребслужбы, в Украине последний случай ящура среди животных регистрировали еще в 1988 году.

«С 1992 года у нашей страны статус территории, свободной от этого заболевания. Впрочем, учитывая географическую близость стран, где зафиксированы вспышки (Германия, Венгрия и Словакия), в Украине внедряются усиленные меры биобезопасности», — пишут в мэрии.

Ящур — это высококонтагиозное заболевание, поражающее крупный рогатый скот, свиней, коз, овец и других парнокопытных животных. Заражение возможно и среди людей – при употреблении необеззараженного молока или в случае нарушения гигиены при уходе за больными животными.

Симптомы ящура у животных – лихорадка, образование язв в полости рта, на вымени и конечностях, у молодняка возможны поражения сердечной мышцы. У людей болезнь проявляется поражениями кожи и слизистых, общим недомоганием.

«Всех харьковчан, имеющих дело с животными, призывают усилить меры безопасности, внимательно следить за состоянием здоровья животных, соблюдать санитарные требования и быть осторожными при покупке продукции животного происхождения», — призвали в горсовете.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете сообщают: в нескольких европейских странах зафиксировали вспышки опасного вирусного заболевания животных – ящура.".