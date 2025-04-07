Бешеная лиса забежала во двор жителей Харьковщины: чем все закончилось
В апреле в регионе уже зарегистрировали два случая бешенства у животных, информируют в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.
В частности, в селе Поповка заболела собака. Владелица обратила внимание на необычное поведение животного и ограничила с ним контакт. Сама женщина не получила повреждений, отметили специалисты.
А в селе Ольховка произошло другое событие — во двор к семье забежала и умерла лиса. Хозяева обратились к специалистам, чтобы исследовать погибшее животного на бешенство.
«В обоих случаях бешенство у животных было подтверждено лабораторно. Противоэпидемические и противоэпизоотические меры продолжаются», — говорится в сообщении.
Специалисты напоминают: бешенство особенно опасная болезнь, которую невозможно вылечить, а можно только предупредить. Поэтому дали несколько советов:
🔹 прививать от бешенства домашних животных;
🔹 держаться подальше от диких хищных и неизвестных животных;
🔹 обращаться к врачу в случае получения повреждения от животного для решения вопроса назначения антирабического лечения (вакцинации против бешенства).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, лиса, специалисты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В апреле в регионе уже зарегистрировали два случая бешенства у животных, информируют в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.".