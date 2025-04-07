Live
  • Пн 07.04.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.55

Бешеная лиса забежала во двор жителей Харьковщины: чем все закончилось

Общество 12:36   07.04.2025
Виктория Яковенко
Бешеная лиса забежала во двор жителей Харьковщины: чем все закончилось Фото: Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней

В апреле в регионе уже зарегистрировали два случая бешенства у животных, информируют в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

В частности, в селе Поповка заболела собака. Владелица обратила внимание на необычное поведение животного и ограничила с ним контакт. Сама женщина не получила повреждений, отметили специалисты.

А в селе Ольховка произошло другое событие — во двор к семье забежала и умерла лиса. Хозяева обратились к специалистам, чтобы исследовать погибшее животного на бешенство.

«В обоих случаях бешенство у животных было подтверждено лабораторно. Противоэпидемические и противоэпизоотические меры продолжаются», — говорится в сообщении.

Специалисты напоминают: бешенство особенно опасная болезнь, которую невозможно вылечить, а можно только предупредить. Поэтому дали несколько советов:

🔹 прививать от бешенства домашних животных;

🔹 держаться подальше от диких хищных и неизвестных животных;

🔹 обращаться к врачу в случае получения повреждения от животного для решения вопроса назначения антирабического лечения (вакцинации против бешенства).

Читайте также: В Харькове будут делать животным прививки от бешенства: где и когда

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Никого защищать не нужно»: приговор вынесли 26-летнему уклонисту из Харькова
«Никого защищать не нужно»: приговор вынесли 26-летнему уклонисту из Харькова
07.04.2025, 10:16
Новости Харькова – главное 7 апреля: били КАБами, погибший, приговор уклонисту
Новости Харькова – главное 7 апреля: били КАБами, погибший, приговор уклонисту
07.04.2025, 11:47
Резкое похолодание: в Украине зафиксировали мороз –18°C
Резкое похолодание: в Украине зафиксировали мороз –18°C
07.04.2025, 10:04
Новую дорогу на Салтовке предлагают проложить жители Харькова
Новую дорогу на Салтовке предлагают проложить жители Харькова
07.04.2025, 10:57
Сегодня 7 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 апреля: какой праздник и день в истории
07.04.2025, 06:00
Бешеная лиса забежала во двор жителей Харьковщины: чем все закончилось
Бешеная лиса забежала во двор жителей Харьковщины: чем все закончилось
07.04.2025, 12:36

Новости по теме:

15:08
В Харькове будут делать животным прививки от бешенства: где и когда
10:15
Карантин из-за бешенства ввели на Харьковщине: где обнаружили опасность
14:24
Бешеная кошка покусала хозяйку: где на Харьковщине ввели карантин
11:32
Где в марте харьковчане смогут провакцинировать любимцев от бешенства
10:20
Из-за бешеной коровы на Харьковщине пострадали двое людей

Вы читали новость: «Бешеная лиса забежала во двор жителей Харьковщины: чем все закончилось»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 12:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В апреле в регионе уже зарегистрировали два случая бешенства у животных, информируют в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.".