Бешеная лиса забежала во двор жителей Харьковщины: чем все закончилось

В апреле в регионе уже зарегистрировали два случая бешенства у животных, информируют в Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней.

В частности, в селе Поповка заболела собака. Владелица обратила внимание на необычное поведение животного и ограничила с ним контакт. Сама женщина не получила повреждений, отметили специалисты.

А в селе Ольховка произошло другое событие — во двор к семье забежала и умерла лиса. Хозяева обратились к специалистам, чтобы исследовать погибшее животного на бешенство.

«В обоих случаях бешенство у животных было подтверждено лабораторно. Противоэпидемические и противоэпизоотические меры продолжаются», — говорится в сообщении.

Специалисты напоминают: бешенство особенно опасная болезнь, которую невозможно вылечить, а можно только предупредить. Поэтому дали несколько советов:

🔹 прививать от бешенства домашних животных;

🔹 держаться подальше от диких хищных и неизвестных животных;

🔹 обращаться к врачу в случае получения повреждения от животного для решения вопроса назначения антирабического лечения (вакцинации против бешенства).