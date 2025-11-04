В Харькове и области проверили качество воздуха: какие превышения нашли
В Харьковской области эксперты в течение 9 месяцев исследовали 8830 проб атмосферного воздуха на соответствие требованиям медико-санитарных нормативов. О результатах сообщили в областном центре контроля и профилактики заболеваний.
Отмечается, что превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ обнаружили в 360 пробах (4,1%).
«В местах обитания населения в зоне влияния автотранспортных магистралей исследовано 5936 проб атмосферного воздуха, из них с превышением ПДК 352 пробы (5,9%). Установлено превышение ПДК содержания пыли в 1,1-1,8 раза, углерода оксида в 1,1-1,3 раза, ангидрида сернистого в 1,1-1,2 раза, азота диоксида в 1,1-2,0 раза, формальдегида в 1,1-1,2 раза, 1,1-1,2 раза», – рассказали эксперты.
В самом Харькове исследовали 3348 проб воздуха возле автотранспортных магистралей. Превышение зафиксировали в 72 случаях (2,2%).
«Установлено превышение содержания пыли в 1,1 — 1,8 раза, углерода оксида в 1,1-1,3 раза, формальдегида в 1,1-1,3 раза», — отметили в Центре.
Также отклонения от нормы нашли в Солоницевской, Малоданиловской, Дергачевской громадах. А также в Чугуевском, Изюмском и Берестинском районах.
«В местах отдыха населения исследовано 276 проб атмосферного воздуха, превышений ПДК не обнаружено. На границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий – 2618 проб (в том числе в Харькове – 1838), превышение ПДК обнаружено в 8 пробах (0,3%) на территории города», — подытожили специалисты.
