Состояние воздуха будут исследовать в Харькове

Программу государственного мониторинга воздуха на 2024-2028 годы утвердили депутаты Харьковского городского совета на внеочередной сессии.

Значительное количество коммерческих и частных структур, а также увеличение количества транспорта приводят к значительному загрязнению воздуха.

В результате в отдельных районах города фиксируют повышенную концентрацию в воздухе загрязняющих веществ.

В рамках программы запланировали создать пять новых пунктов для таких наблюдений, приобретение и ввод в эксплуатацию передвижную лабораторию, проектирование и создание информационно-аналитической системы мониторинга воздуха.