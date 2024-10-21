Состояние воздуха будут исследовать в Харькове
Фото: shutterstock.com
Программу государственного мониторинга воздуха на 2024-2028 годы утвердили депутаты Харьковского городского совета на внеочередной сессии.
Значительное количество коммерческих и частных структур, а также увеличение количества транспорта приводят к значительному загрязнению воздуха.
В результате в отдельных районах города фиксируют повышенную концентрацию в воздухе загрязняющих веществ.
В рамках программы запланировали создать пять новых пунктов для таких наблюдений, приобретение и ввод в эксплуатацию передвижную лабораторию, проектирование и создание информационно-аналитической системы мониторинга воздуха.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: внеочередная сессия горсовета, воздух, состояние воздуха, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2024 в 21:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Программу государственного мониторинга воздуха на 2024-2028 годы утвердили депутаты Харьковского городского совета на внеочередной сессии.".