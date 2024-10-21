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Стан повітря будуть досліджувати у Харкові

Суспільство 21:39   21.10.2024
Оксана Якушко
Стан повітря будуть досліджувати у Харкові

Програму державного моніторингу повітря на 2024-2028 роки затвердили депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії.

Значна кількість комерційних і приватних структур, а також збільшення кількості транспорту призводять до значного забруднення повітря.

В результаті в окремих районах міста фіксують підвищену концентрацію у повітрі забруднюючих речовин.

У рамках програми запланували створити п’ять нових пунктів для таких спостережень, придбання та введення в експлуатацію пересувної лабораторії, проєктування та створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу повітря.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 21:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Програму державного моніторингу повітря на 2024-2028 роки затвердили депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії.".