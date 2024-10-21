Стан повітря будуть досліджувати у Харкові

Програму державного моніторингу повітря на 2024-2028 роки затвердили депутати Харківської міської ради на позачерговій сесії.

Значна кількість комерційних і приватних структур, а також збільшення кількості транспорту призводять до значного забруднення повітря.

В результаті в окремих районах міста фіксують підвищену концентрацію у повітрі забруднюючих речовин.

У рамках програми запланували створити п’ять нових пунктів для таких спостережень, придбання та введення в експлуатацію пересувної лабораторії, проєктування та створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу повітря.