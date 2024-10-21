Засуха и ледяные дожди на Харьковщине. «2024-й войдет в историю» — климатолог

Климат в Харьковской области меняется едва ли не сильнее всего в Украине. Как это связано с войной и чего ждать дальше, рассказала климатолог Вера Балабух.

В интервью МГ «Объектив» заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух объяснила, почему в Харьковской области участились ледяные дожди зимой, обильный град и ураганы. Она спрогнозировала, каким местный климат будет через 20 лет. А также посоветовала, как в таких условиях выращивать картофель.

Потепление на Харьковщине набирает обороты

— Этим летом метеорологи неоднократно фиксировали температурные рекорды в Харьковской области. С каким адским годом можно сравнить 2024 год?

— Пожалуй, с 2010 года. Но очень вероятно, что 2024 год войдет в историю как один из самых экстремальных лет по количеству температурных рекордов. Он превзошел предыдущий 2023 год, который признали до того самым теплым в целом на планете. Если говорить об Украине, о температурах, которые мы наблюдаем сейчас на Харьковщине, то последние пять лет у нас аномально теплые и уходят с большим отрывом от предыдущих лет. И это свидетельствует, что потепление набирает темпы.

— Перед началом интервью вы сказали, что Харьковщина – это сейчас тот регион, где сильнее всего меняется климат в Украине…

– Чтобы это исследовать, используют два основных показателя: скорость изменения и изменение климатической нормы. В Харьковской области средняя годовая температура выросла за последние 30 лет (теперь это новая климатическая норма 1991-2020 годов по сравнению с базовой климатической нормой 1961-1990 годов) на 1,2 градуса. При этом эти изменения достаточно неравномерны, наибольший рост температур наблюдаем зимой и летом.

— Да, действительно, зимы на Харьковщине не такие, как даже в середине нулевых…

– Особенность Харьковщины в том, что очень сильно изменился температурный режим в холодный период. Зима потеплела на 1,7 градуса по сравнению с зимами в прошлом столетии. А средняя температура января вообще выросла на 2,5 градуса.

Ледяные дожди зимой, засуха летом

– Не только температура зимой выросла – снега стало существенно меньше.

— Конечно, потому что повышение температуры зимой приводит к тому, что осадки у нас выпадают преимущественно в виде дождя, а не снега. Устойчивый снежный покров теперь бывает довольно редко в Харьковской области. Соответственно, наши реки, имеющие преимущественное снежное питание, теряют влагу. Практически исчезли весенние паводки. И потом, когда летом долго продолжается жара, ведь средняя температура лета выросла на 1,3 градуса, это приводит к интенсивному испарению и потере влаги. И у нас есть другая проблема – засухи атмосферные, гидрологические, дефицит воды.

— Еще одно явление все чаще стало повторяться зимой в Харьковской области – ледяной дождь…

– Потому что осадки зимой теперь выпадают преимущественно в виде дождя, а не снега. А если температура воздуха находится около нуля или немного ниже, капли воды замерзают, образуется ледяной дождь, интенсивный гололед или налипание мокрого снега. Такие явления наблюдают все чаще, и это еще одно из последствий изменения температурного режима в Харьковской области.

— Ледяные дожди и засуха оптимизма не прибавляют.

– Есть и положительные последствия. К примеру, уменьшается продолжительность отопительного сезона. Если мы сравним время отопительного сезона 60-х, 70-х, 80-х годов, то увидим, что сейчас он уменьшился почти на месяц. Кроме того, не только средняя температура за год повышается, но и минимальная температура тоже. На Харьковщине за последние 10 лет температуры ниже -30 С почти не фиксируют. Теперь мы уже морозы –20 С градусов называем очень сильными. То есть нет тех лютых зим, которые были еще в моем детстве.

Из-за потепления на Харьковщине будет как в Херсонской области

– Какими для Харьковщины будут последствия изменения климата?

— Повышение температуры воздуха приводит к увеличению неустойчивости атмосферы. Образуются более мощные облака, особенно летом и весной и соответственно возникают сильные грозы, град, шквал, тропические ливни, возможны смерчи. Град выпадает гораздо большего диаметра, шквалы имеют большую скорость ветра. И как раз это особенность Харьковщины, ведь мы видим, что эти явления не только усиливаются, но и растет их повторяемость.

— Страшно представить, каким климат Харьковщины станет через 20 лет… Потому что в последние годы он все больше напоминает степной.

– Повышение температуры, особенно в теплый период года, и уменьшение количества осадков приводит к тому, что предел наших климатических зон смещается на север. Да, граница степной зоны на Харьковщине значительно продвинулась на север, и часть региона уже действительно находится не в лесостепной, а в степной зоне. И если говорить, о лете 2024, то оно было на 4 градуса теплее по сравнению с климатической нормой.

– То есть Харьковщина может полностью превратиться в степную зону?

– Средняя за год температура воздуха может вырасти даже на 5 градусов до конца века. То есть, реально в Харькове в будущем может быть температура, которая сейчас характерна для южных областей Украины.

— Что же тогда будет с южными регионами.

— Мы видим, что так же на Херсонщине, где существенный дефицит осадков, то есть степная зона, все климатические процессы значительно усиливаются. И без достаточного количества осадков вырастить урожай практически невозможно. Увеличение продолжительности теплого периода создает, с одной стороны, благоприятные условия для выращивания уже чисто субтропических культур, как хлопок и рис. Но это возможно только при достаточном количестве влаги. А после разрушения Каховской дамбы и Каховского водохранилища – это действительно очень большая проблема.

Война также влечет за собой выброс парниковых газов

– Какие причины столь стремительного потепления?

– Главным фактором, обуславливающим такие беспрецедентные изменения температуры и всей климатической системы, является деятельность человека, усилившего парниковый эффект. Вследствие этого глобальная температура воздуха выросла более чем на один градус по сравнению с доиндустриальным периодом. Но когда на этот процесс накладываются и естественные факторы, рост температуры еще усиливается. Такие условия сложились в прошлом году. И как следствие, 2023 стал самым теплым с конца XIX века и очень вероятно за последние 100 тысяч лет. В прошлом году к парниковому эффекту добавились еще Эль-Ниньо, увеличение концентрации водяного пара из-за извержения вулкана Хунга-Тонга в январе 2022 года, роста количества солнечной радиации, поскольку мы приближаемся к максимуму 25-го солнечного цикла. Поэтому глобальная температура в течение всего года, ежедневно на один градус превышала температуру доиндустриального периода, 50% дней были теплее на 1,5 градуса, и один день в ноябре – даже на два градуса.

— Были ли уже такие климатические изменения и температуры на Земле?

– Да, на протяжении своей истории Земля пережила не одно потепление и похолодание. Она превращалась и в планету-снежинку, и в огненный шар, что приводило к большим вымираниям всего живого. Эти процессы происходили постепенно и продолжались миллионы лет. Но нынешнее потепление, которое сейчас происходит за одно поколение, раньше длилось полторы тысячи лет. Потому сейчас очень трудно адаптироваться растениям, животным, человеку.

– Как влияют на изменение климата боевые действия, частые взрывы бомб?

— Влияние войны на климат – это не только выбросы парниковых газов. Хотя эксперты проекта «Экодия» подсчитали, что парниковые выбросы за два года полномасштабного вторжения в Украину равны 170 миллионам тонн СО2 экв. Это равносильно общему объему годовых выбросов парниковых газов Нидерландов. Но есть еще изменения климата из-за пожаров в лесах. Потому что леса, лесополосы защищали землю от засухи, суховеев, пылевых бурь. И с этой проблемой придется жить не один год, пока вырастут новые леса.

Последствия потепления можно преодолеть технологиями

— Как можно противостоять глобальному изменению климата?

– Ослабить изменения климата и преодолеть его последствия можно с помощью технологий. Технологии, позволяющие снизить выбросы парниковых газов, направлены на энергосбережение и энергоэффективность, и способствуют уменьшению парникового эффекта. Но, к сожалению, этот процесс приобрел уж очень большой масштаб и мы, даже если бы остановили выбросы парниковых газов полностью, потепление остановить уже не сможем. Потому что большую часть этой энергии аккумулировали океаны. И они еще не один десяток лет будут отдавать ее атмосфере. Мы должны адаптироваться к новым условиям, к тому, что лето у нас будет становиться более жарким и засушливым. И научиться получать урожаи даже при неблагоприятных условиях. Например – посмотрите на Израиль. Он меньше нашей Львовской области и половину его занимает пустыня.

— И, несмотря на это, Израиль выращивает овощи и фрукты на экспорт.

– Да. Или именно мой пример, как я в этом году, несмотря на засуху, собрала урожай картофеля. Мои соседи сажали картофель традиционно лопатой, кто-то окучником. Я отношусь к третьей категории, потому что сажала трактором. Перед посадкой я попросила тракториста, чтобы он взял глубже обычного. И это спасло растения от заморозков. У соседей картофель, когда ударили морозы, уже взошел, а мой был в то время еще под землей. А потом, когда началась жара, поверхность земли сильно высохла, но на глубине была влажной. Да, конечно, у меня худший урожай, чем в предыдущие годы, но я все же его вырастила. И нашей семье его достаточно.

— Так выход все-таки есть?

– Климат будет меняться. И таким, каким он был раньше, он уже не будет. Поэтому нам остается только адаптироваться к новым реалиям.

Читайте также: Вторые сутки подряд октябрьское тепло бьет температурные рекорды в Харькове