Вторые сутки подряд октябрьское тепло бьет температурные рекорды в Харькове
Фото: Василий Голосный
11 октября столбики термометров в Харькове показали максимальную температуру для этой даты — 23,4 градуса, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1955 году, он составлял 21,5 градус.
Ранее Региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что 7 октября на Харьковщине завершилось метеорологическое лето, которое длилось почти 140 дней. Однако уже 10 октября температура побила рекорд для этой даты — 23,3 градуса.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: погода, температурный рекорд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 10:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 октября столбики термометров в Харькове показали максимальную температуру для этой даты — 23,4 градуса, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.".