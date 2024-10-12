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Вторые сутки подряд октябрьское тепло бьет температурные рекорды в Харькове

Погода 10:23   12.10.2024
Елена Нагорная
Вторые сутки подряд октябрьское тепло бьет температурные рекорды в Харькове Фото: Василий Голосный

11 октября столбики термометров в Харькове показали максимальную температуру для этой даты — 23,4 градуса, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1955 году, он составлял 21,5 градус.

Ранее Региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что 7 октября на Харьковщине завершилось метеорологическое лето, которое длилось почти 140 дней. Однако уже 10 октября температура побила рекорд для этой даты — 23,3 градуса.

Читайте также: Суббота порадует теплом: прогноз погоды в Харькове и области на 12 октября

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2024 в 10:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 октября столбики термометров в Харькове показали максимальную температуру для этой даты — 23,4 градуса, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.".