Вторые сутки подряд октябрьское тепло бьет температурные рекорды в Харькове

11 октября столбики термометров в Харькове показали максимальную температуру для этой даты — 23,4 градуса, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

Предыдущий максимум температуры был зафиксирован в 1955 году, он составлял 21,5 градус.

Ранее Региональный центр по гидрометеорологии сообщил, что 7 октября на Харьковщине завершилось метеорологическое лето, которое длилось почти 140 дней. Однако уже 10 октября температура побила рекорд для этой даты — 23,3 градуса.