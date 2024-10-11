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Лето на Харьковщине завершилось в октябре, оно длилось 140 дней — синоптики

Общество 14:42   11.10.2024
Виктория Яковенко
Лето на Харьковщине завершилось в октябре, оно длилось 140 дней — синоптики Фото: Василий Голосный

Метеорологическое лето в Харьковской области длилось почти 140 дней. По данным синоптиков, завершилось оно 8 октября, когда среднесуточная температура стала меньше +15 градусов.

«Из-за отсутствия эффективных осадков и нехватки продуктивной влаги в почве, агрометеорологические условия первой декады октября, остаются неблагоприятными для прорастания зерна и появления всходов озимой пшеницы», — подвели итоги первой декады октября в Региональном центре по гидрометеорологии.

Синоптики отмечают: небольшие осадки, выпавшие 7 — 8 октября, в северо-западной и юго-западной частях области, промочили почву только на 5-6 см. Это дало возможность прорасти зернам озимой пшеницы, но таких дождей недостаточно для прекращения почвенной засухи.

«На остальной территории запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-10 см на площадях, предназначенных для посева озимых культур, и на уже засеянных площадях отсутствовали. Начальные условия вегетации озимых были очень сложными», — добавили специалисты.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метеорологическое лето в Харьковской области длилось почти 140 дней. По данным синоптиков, завершилось оно 8 октября, когда среднесуточная температура стала меньше +15 градусов.".