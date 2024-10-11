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Літо на Харківщині завершилось у жовтні, тривало 140 днів – синоптики

Суспільство 14:42   11.10.2024
Вікторія Яковенко
Літо на Харківщині завершилось у жовтні, тривало 140 днів – синоптики Фото: Василь Голосний

Метеорологічне літо на Харківщині тривало майже 140 днів. За даними синоптиків, завершилося воно 8 жовтня, коли середньодобова температура стала менше +15 градусів.

«Через відсутність ефективних опадів та нестачу продуктивної вологи у ґрунті, агрометеорологічні умови першої декади жовтня, залишаються несприятливими для проростання зерна та появи сходів озимої пшениці», – підбили підсумки першої декади жовтня у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Синоптики зазначають: незначні опади, які випали 7 – 8 жовтня, в північно-західній та південно-західній частинах області, промочили ґрунт лише на 5-6 см. Це дало можливість для проростання  зернам озимої пшениці, але таких дощів недостатньо для припинення ґрунтової посухи.

«На решті території запаси продуктивної вологи у шарі ґрунту 0-10 см на площах, призначених під сівбу озимих культур, та на вже засіяних площах були відсутні. Початкові умови вегетації озимини були надзвичайно складними», – додали фахівці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метеорологічне літо на Харківщині тривало майже 140 днів. За даними синоптиків, завершилося воно 8 жовтня, коли середньодобова температура стала менше +15 градусів.".