+23,3 градуса: у четвер температура у Харкові побила рекорд 1955 року
Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології
У Харкові вчора, 10 жовтня, зафіксували температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +23,3 градуса тепла.
Попередній максимум температури цього дня фіксували у 1955 році і становив він +20,5 градуса, повідомили у Регіональному центрі по гідрометеорології.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 13:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 10 жовтня, зафіксували температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +23,3 градуса тепла.".