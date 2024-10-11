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+23,3 градуса: у четвер температура у Харкові побила рекорд 1955 року

Погода 13:11   11.10.2024
Вікторія Яковенко
+23,3 градуса: у четвер температура у Харкові побила рекорд 1955 року Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології

У Харкові вчора, 10 жовтня, зафіксували температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +23,3 градуса тепла.

Попередній максимум температури цього дня фіксували у 1955 році і становив він +20,5 градуса, повідомили у Регіональному центрі по гідрометеорології.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 10 жовтня, зафіксували температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +23,3 градуса тепла.".