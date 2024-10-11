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+23,3 градуса: в четверг температура в Харькове побила рекорд 1955 года

Погода 13:11   11.10.2024
Виктория Яковенко
+23,3 градуса: в четверг температура в Харькове побила рекорд 1955 года Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

В Харькове вчера, 10 октября, зафиксировали температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +23,3 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1955 году и составил он +20,5 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 10 октября, зафиксировали температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +23,3 градуса тепла.".