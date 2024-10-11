+23,3 градуса: в четверг температура в Харькове побила рекорд 1955 года

В Харькове вчера, 10 октября, зафиксировали температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +23,3 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1955 году и составил он +20,5 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.