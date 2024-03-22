Ракетна атака на енергоінфраструктуру: Терехов звернувся до харків’ян

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян. Розповів про ситуацію в місті та закликав зберігати спокій.

«Харківʼяни, вночі ми з вами стали свідками безпрецедентної ракетної атаки на енергоінфраструктуру Харкова. Ворог скинув на Харків більше 20 ракет. Ворог бив цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі. І вивів її з ладу. Місто повністю знеструмлене. Ми маємо надто серйозні ураження нашої енергетики», – зазначив мер.

Він також розповів, що у місті працює переважна більшість магазинів, аптек та ринків. Крім цього, відкриті всі «пункти незламності». Станом на 12:00 їхніми послугами скористалися 2917 людей.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком. За попередньою інформацією облпрокуратури, у Харків та область “прилетіло” щонайменше 18 ракет типу С-300 та “Іскандер”.