Ракетная атака на энергоинфраструктуру: Терехов обратился к харьковчанам
Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к горожанам. Рассказал о ситуации в городе и призвал сохранять спокойствие.
«Харьковчане, ночью мы с вами стали свидетелями беспрецедентной ракетной атаки на энергоинфраструктуру Харькова. Враг сбросил на Харьков более 20 ракет. Враг бил целенаправленно по энергетической инфраструктуре. И вывел ее из строя. Город полностью обесточен. У нас слишком серьезные поражения нашей энергетики», — отметил мэр.
Он также рассказал, что в городе работает большинство магазинов, аптек и рынков. Кроме этого, открыты все «пункти незламності». По состоянию на 12:00 их услугами воспользовались 2917 человек.
Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники. В Харькове водоснабжение и подачу тепла перевели на генераторы, сообщил мэр Игорь Терехов. Воду в Харькове подают по графику. По предварительной информации облпрокуратуры, по Харькову и области «прилетело» по меньшей мере 18 ракет типа С-300 и «Искандер».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворог, враг, мэр, терехов, Харьков, харьковчане, энергоинфраструктура;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к горожанам. Рассказал о ситуации в городе и призвал сохранять спокойствие.".