Терехов зовет харьковчан встретиться во Львове: подробности

На этой неделе мэр Харькова Игорь Терехов проведет встречу с харьковчанами, временно проживающими во Львове, сообщает пресс-служба горсовета.

«Мероприятие состоится во время рабочей поездки мэра на международный форум «Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum», который объединит представителей органов местного самоуправления Украины и стран Северной Европы», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что на мероприятии с ВПЛ обсудят актуальные вопросы жизни и поддержки горожан.

Встреча планируется 26 марта, начало – в 18:30. Место проведения: «Urban Camp».

«Всех харьковчан, которые находятся во Львове, приглашают приобщиться к общению», — отметили в мэрии.

