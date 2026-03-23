Терехов зовет харьковчан встретиться во Львове: подробности
На этой неделе мэр Харькова Игорь Терехов проведет встречу с харьковчанами, временно проживающими во Львове, сообщает пресс-служба горсовета.
«Мероприятие состоится во время рабочей поездки мэра на международный форум «Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum», который объединит представителей органов местного самоуправления Украины и стран Северной Европы», — говорится в сообщении.
В мэрии добавили, что на мероприятии с ВПЛ обсудят актуальные вопросы жизни и поддержки горожан.
Встреча планируется 26 марта, начало – в 18:30. Место проведения: «Urban Camp».
«Всех харьковчан, которые находятся во Львове, приглашают приобщиться к общению», — отметили в мэрии.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов подал декларацию о доходах. Согласно ей, в 2025 году мэр заработал более 2,2 млн грн. Весь доход – это зарплата на официальном посту. То есть, в месяц она составила более 180 тыс. грн. Также мэр сохраняет наличные в гривне, евро и долларах, имеет полмиллиона средств на банковских счетах и ценные бумаги.
• Дата публикации материала: 23 марта 2026 в 13:05;