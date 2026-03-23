Live

Терехов зовет харьковчан встретиться во Львове: подробности

Общество 13:05   23.03.2026
Виктория Яковенко
На этой неделе мэр Харькова Игорь Терехов проведет встречу с харьковчанами, временно проживающими во Львове, сообщает пресс-служба горсовета.

«Мероприятие состоится во время рабочей поездки мэра на международный форум «Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum», который объединит представителей органов местного самоуправления Украины и стран Северной Европы», — говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что на мероприятии с ВПЛ обсудят актуальные вопросы жизни и поддержки горожан.

Встреча планируется 26 марта, начало – в 18:30. Место проведения: «Urban Camp».

«Всех харьковчан, которые находятся во Львове, приглашают приобщиться к общению», — отметили в мэрии.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов подал декларацию о доходах. Согласно ей, в 2025 году мэр заработал более 2,2 млн грн. Весь доход – это зарплата на официальном посту. То есть, в месяц она составила более 180 тыс. грн. Также мэр сохраняет наличные в гривне, евро и долларах, имеет полмиллиона средств на банковских счетах и ​​ценные бумаги.

Читайте также: Вражеский дрон ударил по Харькову – Терехов

Популярно
Войска РФ пытаются продвинуться от границы на Харьковщине — Зеленский
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Терехов зовет харьковчан встретиться во Львове: подробности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
