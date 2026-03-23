Вражеский дрон ударил по Харькову – Терехов

Происшествия 13:17   23.03.2026
Виктория Яковенко
В Харькове зафиксировали удар вражеским БпЛА по Немышлянскому району.

Дополнено в 13:17. Предварительно, вражеский дрон попал в дорожное покрытие в Немышлянском районе, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

12:47. О попадании сообщил мэр города Игорь Терехов около 12:45.

Он уточнил, что погибших и раненых в результате «прилета» нет.

Напомним, в течение прошлой недели вражеским ударам подверглись 44 населенных пункта области, в том числе город Харьков, информировал глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, за неделю враг выпустил на регион: одну ракету, 40 КАБов, 32 БпЛА типа «Герань-2», два «Ланцета», 16 «Молний», 24 FPV-дронов, тип еще 68 БпЛА устанавливают. В результате обстрелов пострадали 38 человек, среди них двое детей – 16-летний парень и 14-летняя девочка. Один человек погиб.

