Ворожий дрон вдарив по Харкову – Терехов

Події 13:17   23.03.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові зафіксували удар ворожим БпЛА по Немишлянському району.

Доповнено о 13:17. Попередньо, ворожий дрон влучив в дорожнє покриття в Немишлянському районі, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

12:47. Про влучання повідомив мер міста Ігор Терехов близько 12:45.

Він уточнив, що загиблих та поранених внаслідок “прильоту” немає.

Нагадаємо, протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали 44 населені пункти області, зокрема місто Харків, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними ХОВА, за тиждень ворог випустив на регіон: одну ракету, 40 КАБів, 32 БпЛА типу “Герань-2”, два “Ланцети”, 16 “Молний”, 24 FPV-дронів, тип ще 68 БпЛА встановлюють. Внаслідок обстрілів постраждали 38 людей, серед них двоє дітей – 16-річний хлопець і 14-річна дівчинка. Одна людина загинула

Облаштував нарколабораторію на Харківщині: вирок військовому (фото, відео)
Облаштував нарколабораторію на Харківщині: вирок військовому (фото, відео)
23.03.2026, 13:44
Ворожий дрон вдарив по Харкову – Терехов
Ворожий дрон вдарив по Харкову – Терехов
23.03.2026, 13:17
Постраждали 38 людей: що “прилітало” по Харківщині минулого тижня
Постраждали 38 людей: що “прилітало” по Харківщині минулого тижня
23.03.2026, 12:41
Чи просунувся ворог на Харківщині? У ЗСУ спростували дані DeepState
Чи просунувся ворог на Харківщині? У ЗСУ спростували дані DeepState
23.03.2026, 12:09
Чи працюватимуть харківські лікарні від сонячних батарей, відповів Терехов
Чи працюватимуть харківські лікарні від сонячних батарей, відповів Терехов
23.03.2026, 11:57
Терехов кличе харків’ян зустрітися у Львові: подробиці
Терехов кличе харків’ян зустрітися у Львові: подробиці
23.03.2026, 13:05

Новини за темою:

23.03.2026
Ворожий дрон вдарив по Харкову – Терехов
20.03.2026
Скільки заробляє мер Харкова? Терехов подав декларацію за 2025 рік
20.03.2026
Вибух у Харкові: Терехов розповів, куди “прилетіло”
16.03.2026
«Шахед» вдарив по Салтівці: що відомо
16.03.2026
Підземні школи, вода та опалення: Харків та ЮНІСЕФ домовилися про нові проєкти


  Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 13:17;

