Ворожий дрон вдарив по Харкову – Терехов
У Харкові зафіксували удар ворожим БпЛА по Немишлянському району.
Доповнено о 13:17. Попередньо, ворожий дрон влучив в дорожнє покриття в Немишлянському районі, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.
12:47. Про влучання повідомив мер міста Ігор Терехов близько 12:45.
Він уточнив, що загиблих та поранених внаслідок “прильоту” немає.
Нагадаємо, протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали 44 населені пункти області, зокрема місто Харків, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними ХОВА, за тиждень ворог випустив на регіон: одну ракету, 40 КАБів, 32 БпЛА типу “Герань-2”, два “Ланцети”, 16 “Молний”, 24 FPV-дронів, тип ще 68 БпЛА встановлюють. Внаслідок обстрілів постраждали 38 людей, серед них двоє дітей – 16-річний хлопець і 14-річна дівчинка. Одна людина загинула
Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, приліт;
Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 13:17;