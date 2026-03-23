Постраждали 38 людей: що “прилітало” по Харківщині минулого тижня

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали 44 населені пункти області, зокрема місто Харків, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів постраждали 38 людей, серед них двоє дітей – 16-річний хлопець і 14-річна дівчинка. На жаль, одна людина загинула”, – повідомив Синєгубов.

Внаслідок детонації невідомих пристроїв троє людей поранені, двоє – загинули.

За даними голови ХОВА, за тиждень ворог випустив на регіон: одну ракету, 40 КАБів, 32 БпЛА типу “Герань-2”, два “Ланцети”, 16 “Молний”, 24 FPV-дронів, тип ще 68 БпЛА встановлюють.

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Чугуївського району, де пошкоджено 23 приватні будинки, сім господарчих споруд, 10 авто, два гаражі, СТО, фермерське господарство, три трактори, комбайн, залізнична інфраструктура, електромережі.

Суттєві пошкодження — в Ізюмському районі: багатоквартирний будинок, 23 приватні будинки, сім автомобілів, будівля інтернатного закладу, складська будівля, господарча споруда, прибудинкові споруди, електромережі.

У Харкові окупанти пошкодили шість приватних будинків, два навчальні заклади, заклад дитячої творчості, багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, складську будівлю, магазин, автомобіль, електромережі.