Безпілотники та КАБи летіли на регіон, про наслідки повідомив Синєгубов

Події 08:30   23.03.2026
Дев’ять населених пунктів Харківської області атакували протягом минулої доби росіяни, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Є постраждала та руйнування через обстріли.

Внаслідок обстрілу в сел. Старий Салтів зазнала гострої реакції на стрес 77-річна жінка“, – зазначив Синєгубов.

По регіону вдарило наступне озброєння:

  • десять КАБів;
  • сім БпЛА типу “Герань-2”;
  • два fpv-дрони;
  • вісім БпЛА (тип встановлюється).

Під атакою протягом доби була цивільна інфраструктура у Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах, додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 08:30;

