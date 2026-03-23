Безпілотники та КАБи летіли на регіон, про наслідки повідомив Синєгубов

Дев’ять населених пунктів Харківської області атакували протягом минулої доби росіяни, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Є постраждала та руйнування через обстріли.

“Внаслідок обстрілу в сел. Старий Салтів зазнала гострої реакції на стрес 77-річна жінка“, – зазначив Синєгубов.

По регіону вдарило наступне озброєння:

десять КАБів;

сім БпЛА типу “Герань-2”;

два fpv-дрони;

вісім БпЛА (тип встановлюється).

Під атакою протягом доби була цивільна інфраструктура у Куп’янському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах, додав начальник ХОВА.