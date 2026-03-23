Терехов кличе харків’ян зустрітися у Львові: подробиці

Цього тижня мер Харкова Ігор Терехов проведе зустріч із харків’янами, які тимчасово проживають у Львові, повідомляє пресслужба міськради.

“Захід відбудеться під час робочої поїздки мера на міжнародний форум “Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum”, який об’єднає представників органів місцевого самоврядування України та країн Північної Європи”, – йдеться у повідомлення.

У мерії додали, що на заході з ВПО обговорять актуальні питання життя і підтримки містян.

Зустріч планується 26 березня, початок – о 18:30. Місце проведення: “Urban Camp”.

“Усіх харків’ян, які перебувають у Львові, запрошують долучитися до спілкування”, – зазначили у мерії.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов подав декларацію про доходи. Згідно з нею, у 2025 році міський голова заробив понад 2,2 млн грн. Весь дохід – це зарплата на офіційній посаді. Тобто на місяць вона склала понад 180 тис. грн. Також міський голова зберігає готівку в гривні, євро та доларах, має пів мільйона коштів на банківських рахунках і цінні папери.