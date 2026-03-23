Терехов кличе харків’ян зустрітися у Львові: подробиці
Цього тижня мер Харкова Ігор Терехов проведе зустріч із харків’янами, які тимчасово проживають у Львові, повідомляє пресслужба міськради.
“Захід відбудеться під час робочої поїздки мера на міжнародний форум “Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum”, який об’єднає представників органів місцевого самоврядування України та країн Північної Європи”, – йдеться у повідомлення.
У мерії додали, що на заході з ВПО обговорять актуальні питання життя і підтримки містян.
Зустріч планується 26 березня, початок – о 18:30. Місце проведення: “Urban Camp”.
“Усіх харків’ян, які перебувають у Львові, запрошують долучитися до спілкування”, – зазначили у мерії.
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов подав декларацію про доходи. Згідно з нею, у 2025 році міський голова заробив понад 2,2 млн грн. Весь дохід – це зарплата на офіційній посаді. Тобто на місяць вона склала понад 180 тис. грн. Також міський голова зберігає готівку в гривні, євро та доларах, має пів мільйона коштів на банківських рахунках і цінні папери.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, львов, новини Харкова, харків'яни;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Терехов кличе харків’ян зустрітися у Львові: подробиці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 13:05;