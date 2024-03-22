В Харькове частично подают воду и тепло, подключив генераторы — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в городе запускают альтернативные источники энергии для возобновления подачи коммунальных услуг.
«Мы начинаем подавать воду. У нас есть такая возможность. Кроме этого, перешли на генераторы и запускаем тепловые сети. Таким образом, 40 тысяч абонентов будут подключены к теплоснабжению. Сейчас уже работают автобусы, которые заменили то, что сейчас обесточено: трамваи, троллейбусы и метрополитен», — сообщил Игорь Терехов.
Он также отметил, что городская линия «1562» работает — туда можно обращаться, в том числе, вместо неработающих «101» и «112».
«Мы будем передавать все экстренные вызовы на дежурных службы», — отметил мэр.
Также в Харькове открыты все «пункти незламності».
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Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: вода, електрика, новости Харькова, ракетная атака, тепло, терехов;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 09:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что в городе запускают альтернативные источники энергии для возобновления подачи коммунальных услуг".