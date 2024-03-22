У Харкові частково подають воду та тепло, підключивши генератори – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що в місті запускають альтернативні джерела енергії, аби відновити надання комунальних послуг.
“Ми розпочинаємо подавати воду. У нас є така можливість. Крім цього, перейшли на генератори та запускаємо теплові мережі. Таким чином, 40 тис. абонентів будуть підключені до теплопостачання. Зараз уже працюють автобуси, які замінили те, що зараз знеструмлено: трамваї, тролейбуси та метрополітен”, – повідомив Ігор Терехов.
Він також зазначив, що міська лінія “1562” працює – туди можна звертатися, зокрема, замість неробочих “101” та “112”.
“Ми передаватимемо всі екстрені виклики на чергові служби”, – зазначив мер.
Також у Харкові відкриті всі “пункти незламності”.
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Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: вода, електрика, новини Харкова, ракетная атака, тепло, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 09:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що в місті запускають альтернативні джерела енергії, аби відновити надання комунальних послуг".