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У Харкові частково подають воду та тепло, підключивши генератори – Терехов

Події 09:46   22.03.2024
Оксана Горун
У Харкові частково подають воду та тепло, підключивши генератори – Терехов Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що в місті запускають альтернативні джерела енергії, аби відновити надання комунальних послуг.

“Ми розпочинаємо подавати воду. У нас є така можливість. Крім цього, перейшли на генератори та запускаємо теплові мережі. Таким чином, 40 тис. абонентів будуть підключені до теплопостачання. Зараз уже працюють автобуси, які замінили те, що зараз знеструмлено: трамваї, тролейбуси та метрополітен”, – повідомив Ігор Терехов.

Він також зазначив, що міська лінія “1562” працює – туди можна звертатися, зокрема, замість неробочих “101” та “112”.

“Ми передаватимемо всі екстрені виклики на чергові служби”, – зазначив мер.

Також у Харкові відкриті всі “пункти незламності”.

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Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловозиПожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 09:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що в місті запускають альтернативні джерела енергії, аби відновити надання комунальних послуг".