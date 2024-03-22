Без світла на Харківщині 700 000 абонентів Синєгубов сказав, що зі зв’язком

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що ракетні удари вранці завдавали виключно по енергетичній інфраструктурі. Зараз вирішують, як її відновлюватимуть.

“Наразі (мобільний зв’язок – Ред.) працює. Далі будемо дивитися. І для цього ми розгортаємо пункти незламності, де мобільний зв’язок автономний – і він є. І присутній навіть інтернет. Відповідно така можливість є. Зараз аналізуємо всі ушкодження, які ми маємо по області та місту Харкову. Відповідно попередньо близько 700 тисяч абонентів зараз знаходяться без електроенергії. Наразі уточнюємо інформацію щодо нашої критичної інфраструктури, як ми будемо її поновлювати“, — сказав Синєгубов у етері нацмарафону.

Він наголосив, що ситуація контрольована.

“Ми розуміємо, що робити і як робити”, – зазначив він.

За даними начальника ХОВА, удари припали виключно по підприємствах електрогенерації та підстанціях.

“За нашими даними, наразі постраждалих немає. Усі люди перебували в укриттях. Але ще триває ліквідація наслідків. Точнішу інформацію будемо повідомляти пізніше“, – сказав начальник ХОВА.

Пізніше у телеграмі він уточнив: постраждала одна людина – чоловік 43 років.

“За оновленими даними, внаслідок обстрілів постраждав 43-річний працівник одного з об’єктів енергоінфраструктури. Стан задовільний, йому надана медична допомога”, – написав Синєгубов.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки.