Без света на Харьковщине 700 000 абонентов, Синегубов сказал, что со связью

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ракетные удары утром наносили исключительно по энергетической инфраструктуре. Сейчас решают, как будут ее восстанавливать.

«В настоящее время (мобильная связь — Ред.) работает. Дальше будем смотреть. И для этого мы разворачиваем «пункти незламності», где мобильная связь автономна – и она есть. И есть даже интернет. Соответственно, такая возможность есть. Сейчас анализируем все повреждения, которые мы получили по области и городу Харькову. Предварительно около 700 тысяч абонентов сейчас находятся без электроэнергии. Уточняем информацию о нашей критической инфраструктуре, как мы будем ее восстанавливать», — сказал Синегубов в эфире нацмарафона.

Он подчеркнул, что ситуация контролируемая.

«Мы понимаем, что делать и как делать», — отметил он.

По данным начальника ХОВА, удары пришлись исключительно по предприятиям электрогенерации и подстанциям.

«По нашим данным, пока пострадавших нет. Все люди находились в укрытиях. Но продолжается ликвидация последствий. Более точную информацию будем сообщать позже», — сказал начальник ХОВА.

Позже в telegram он уточнил: пострадал один человек — мужчина 43 лет.

«По обновленным данным, пострадал 43-летний работник одного из объектов энергоинфраструктуры. Состояние удовлетворительное, ему оказана медицинская помощь», — написал Синегубов.

Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Метро работает как укрытие, пассажиров перевозят автобусы. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы. На дороги Харькова вышли патрульные — они регулируют движение, пока не работают светофоры. Электричество есть на центральном железнодорожном вокзале Харькова. Там работает «Фортеця незламності», поезда приведут в движения тепловозы. Пожары в Харькове и области тушат более 50 единиц техники.