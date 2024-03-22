Наймасштабніша атака на енергооб’єкти Харківщини: «прилетіло» 18 ракет (фото)

Правоохоронці показали наслідки ракетної атаки РФ на енергообʼєкти Харківщини.

За даними Харківської обласної прокуратури, 22 березня з 5:00 до 5:30 ворог масовано атакував ракетами обʼєкти енергетичної інфраструктури Харкова та області. Спалахнули пожежі. Низка населених пунктів регіону – знеструмлена.

«Отримав поранення 43-річний працівник одного з енергопідприємств області. За попередніми даними, ворог застосував по регіону загалом щонайменше 18 ракет типу С-300 та «Іскандер». Інформація буде уточнюватись», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ це найбільша одночасна ракетна атака ворога на обʼєкти енергосистеми Харківщини.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Метро працює як укриття, пасажирів перевозять автобуси. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів. На дороги Харкова вийшли патрульні – вони регулюють рух, доки не працюють світлофори. Електрика є на центральному залізничному вокзалі Харкова. Там працює “Фортеця незламності”, потяги приведуть до руху тепловози. Пожежі у Харкові та області гасять понад 50 одиниць техніки. У Харкові водопостачання та подачу тепла перевели на генератори, повідомив мер Ігор Терехов. Воду в Харкові подають за графіком.